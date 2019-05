Fünf Gründe: Darum wird der BVB doch noch Meister

Der BVB hofft auf einen Ausrutscher des FC Bayern

Vor dem mit Spannung erwarteten Saisonfinale der Fußball-Bundesliga spricht deutlich mehr für eine Meisterschaft des FC Bayern als für einen Last-Minute-Titelgewinn des BVB. Zwei Punkte und 17 Tore trennen die Klubs vor dem letzten Spieltag voneinander. Verzagen sollten die Fans von Borussia Dortmund aber nicht, immerhin gibt es gute Gründe für ein schwarz-gelbes Happy End.

Grund 1: Marco Reus kann dem BVB wieder helfen

Der Kapitän ist zurück! Nach seiner Roten Karte im Revierderby gegen Schalke 04 darf Marco Reus gegen Ex-Klub Gladbach wieder ran. Auf den Schultern des 29-Jährigen ruhen große Hoffnungen.

Gegen Werder Bremen (2:2) und Fortuna Düsseldorf (3:2) musste Reus zuletzt zuschauen. In Abwesenheit des Nationalspielers tat sich der BVB sichtlich schwer, die Balance zu finden. Als Anführer und Impulsgeber ist der Offensivmann unersetzlich.

Hinzu kommt: Reus wurde in seiner Karriere noch nie Deutscher Meister. Entsprechend motiviert dürfte er im Borussia-Park zu Werke gehen. Kein Zweifel: Mit Reus steigen Dortmunds Chancen, das Titel-Wunder doch noch zu schaffen.

Grund 2: Frankfurt will in München die Früchte einer tollen Saison ernten

Zuletzt zeigte die Formkurve der Eintracht nach unten. In der Allianz Arena bestreiten die Hessen am Samstag ihr 50. Pflichtspiel. Kein Wunder, dass das Team von Trainer Adi Hütter müde Beine hat.

Doch wer die Frankfurter unterschätzt, macht einen fatalen Fehler. Schließlich brennt die ganze Mainmetropole auf eine erneute Teilnahme am internationalen Geschäft, die im Falle eines Sieges beim FC Bayern garantiert wäre.

Wer die Adler im Laufe dieser emotionalen Europacup-Saison erlebt hat, der weiß, dass ihnen große Namen keine Angst bereiten. Weder Lazio, noch Inter oder Chelsea gelang es, die Eintracht daheim zu schlagen.

Beim Gastspiel in München wollen Jovic, Rebic und Co. die letzten Reserven mobilisieren, um den Traum von der Champions League wahr werden zu lassen - und dem BVB damit womöglich in die Karten spielen.

Grund 3: Bayerns komfortabler Vorsprung ist trügerisch

Das eingangs erwähnte Polster von zwei Punkten und 17 Toren auf den BVB lässt den FC Bayern als klaren Favoriten ins Meisterschaftsfinale gehen. Selbst ein Remis würde den Münchnern reichen, um den siebten Titel in Serie zu holen.

Doch die Ausgangslage birgt ein nicht zu unterschätzendes Risiko, denn der vermeintlich komfortable Vorsprung ist trügerisch. Mit dem Wissen, auch bei einer Punkteteilung Erster zu bleiben, könnte der Rekordmeister die nötige Alles-oder-Nichts-Einstellung vermissen lassen, die im Fernduell mit Dortmund unabdingbar ist.

Mit dem Pokalfinale gegen RB Leipzig im Hinterkopf besteht die Gefahr, dass die Bayern-Profis nicht ans Limit gehen. Sollte dieser Fall eintreten und die Eintracht gar in Führung gehen, droht ein ähnliches Fiasko wie im Champions-League-Achtelfinale gegen Liverpool.

Mitte März war der FCB als gefühlter Sieger des Hinspiels (0:0) beim Wiedersehen mit den Reds in der Allianz Arena vorgeführt worden. Die (auf dem Papier) gute Ausgangssituation wurde zum Bumerang für eine passive Bayern-Elf, die sich ihrem Schicksal ergab. Beim BVB hofft man am Samstag auf ein neuerliches Münchner Waterloo.

Grund 4: FCB-Coach Kovac hat ein "Abschieds-Problem"

Beim Heimspiel gegen Frankfurt geht die Bundesliga-Ära von Franck Ribéry, Arjen Robben und Rafinha zu Ende. Die drei Routiniers verlassen den FC Bayern nach der Saison. Auch wenn sie im Rahmen eines Abschiedsspiels im kommenden Jahr noch einmal zurückkehren sollen, wollen die Fanlieblinge unbedingt unter Wettkampfbedingungen Lebewohl sagen.

Nun steckt Trainer Niko Kovac in der Zwickmühle. Je nach Spielverlauf muss der Kroate harte Entscheidungen treffen. Eine Einwechslung zur Besänftigung des Publikums ist nicht drin, wenn die Schale auf dem Spiel steht. Im Gegenzug käme ein "Robbery"-Abschied ohne Einsatzzeit in München Gotteslästerung gleich.

"Das sind große Charaktere mit Ecken und Kanten", lobte Kovac, "was diese beiden Jungs geleistet haben, ist einzigartig. Sie werden dem Verein fehlen." Zugleich muss der 47-Jährige die sportlichen Ziele im Blick behalten.

Aufgrund zahlreicher Verletzungen spielten die scheidenden Stars in den vergangenen Monaten keine große Rolle mehr. Ob sich daran ausgerechnet im "Endspiel" gegen die Eintracht etwas ändert, bleibt fraglich - und bringt den FC Bayern in ein Dilemma.

Grund 5: Der Schiedsrichter ist ein Glücksbringer für den BVB

Manuel Gräfe wird am Samstag das Borussen-Duell leiten. Der 45-Jährige war bereits in der Vorwoche in den Meisterkampf involviert: Beim 0:0 der Bayern in Leipzig verwehrte er dem Treffer von Leon Goretzka zum 1:0 wegen einer Abseitsstellung zurecht die Anerkennung.

Ein Blick in die Statistik verrät Spannendes: In der Bundesliga pfiff Gräfe keine Mannschaft häufiger als Dortmund (53-mal). Die Bilanz für den BVB ist dabei mit 31 Siegen bei 14 Niederlagen und acht Unentschieden positiv. Ein gutes Omen für die Westfalen?

Heiko Lütkehus