Niklas Stark fehlt Hertha auch im Saisonfinale

Wird diese Saison nicht mehr spielen: Niklas Stark

Fußball-Nationalspieler Niklas Stark wird im Saisonfinale der Bundesliga kein Comeback mehr geben.

Der 24-Jährige von Hertha BSC trainiert nach ausgeheilter Knöchel- und Sprunggelenksverletzung zwar seit Mittwoch wieder mit seinem Team, steht aber nicht im 18-köpfigen Kader der Berliner für das letzte Saisonspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15:30 Uhr).

Auch mit Blick auf die EM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft in Weißrussland (8. Juni) und gegen Estland (11. Juni) hatte Stark gegen Bayer auf "ein paar Minuten" Spielpraxis gehofft.

Der Innenverteidiger hatte sich am 21. April in der Bundesligapartie gegen Hannover (0:0) den Knöchel angebrochen und das Außenband im Sprunggelenk angerissen. Im März war Stark erstmals ins DFB-Aufgebot berufen worden, blieb bei den Länderspielen gegen Serbien (1:1) und in den Niederlanden (3:2) aber ohne Einsatz.