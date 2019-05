Medien: Denis Zakaria ein Kandidat beim BVB

Ist Denis Zakaria ein Kandidat für den BVB?

Um in der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga dem FC Bayern München weiter Paroli bieten zu können, suchen die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund nach frischem Personal. Dabei ist beim BVB auch Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach in den Fokus gerückt.

Nach Informationen des Portal "fussballtransfers.com" steht der Schweizer auf einer internen Liste, die dann relevant werden könnte, wenn die Borussia durch Abgänge plötzlich Bedarf im zentralen Mittelfeld bekommt.

Mit dem derzeit an Eintracht Frankfurt verliehenen Sebastian Rode sowie Mahmoud Dahoud, der anscheinend mit einem Wechsel liebäugelt, gibt es beim BVB gleich mehrere Kandidaten für einen Wechsel. Zudem wird Julian Weigl immer wieder mit internationalen Top-Klubs wie Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.

Doch da die Fohlen in der kommenden Spielzeit ebenfalls wieder international spielen werden, dürfte es nicht ganz einfach werden, den 22-Jährigen von einem Wechsel zu überzeugen. Der Vertrag des Rechtsfußes am Niederrhein läuft noch bis 2022.

Marcos Llorente ebenfalls im Blickfeld

Zakaria wechselte im Sommer 2017 für 12 Millionen Euro von den Berner Young Boys nach Mönchengladbach. Seitdem absolvierte er 60 Bundesligaspiele für den fünffachen deutschen Meister.

Der Gladbacher ist jedoch nicht der einzige Akteur auf dieser Position, den der BVB im Auge hat. Auch Marcos Llorente von Real Madrid befindet sich im Blickfeld der Westfalen.

Der 24-Jährigen darf seinen Heimatverein in diesem Sommer verlassen und ist bei etlichen Topklubs wie Manchester City oder Atlético Madrid im Gespräch. Real verlangt jedoch als Ablösesumme mindestens 50 Millionen Euro.