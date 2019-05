Bleibt Kovac jetzt auf jeden Fall beim FC Bayern im Amt?

Niko Kovac feierte am Samstag seine erste Deutsche Meisterschaft als Trainer

Am Samstagabend war es endlich soweit: Niko Kovac durfte sich von den Fans des FC Bayern München zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere als Deutscher Fußball-Meister feiern lassen.

So richtig ausgelassen und entspannt wirkte der Chefcoach des alten und neuen Bundesliga-Champions aber nicht. Zu sehr nagt offenbar die zumindest in der Öffentlichkeit noch ungeklärte Frage nach seiner sportlichen Zukunft in München an ihm.

Ob die Zusammenarbeit des FC Bayern mit dem intern nie unumstrittenen Kovac auch in 2019/2020 fortgesetzt wird, darüber wird letztlich wohl auch der Ausgang des DFB-Pokalfinals am kommenden Samstag (ab 20:30 Uhr) gegen RB Leipzig mit entscheiden. Zuletzt verdichteten sich aber die Anzeichen, dass der 47-Jährige in seine zweite Saison an der Säbener Straße gehen wird.

Nicht nur, dass sich Kovac selbst nach der Titelentscheidung am Samstag beim TV-Sender "Sky" optimistisch zeigte: "Ich bin davon überzeugt, dass es weitergeht. Sie können mir glauben, dass das Infos aus erster Hand sind."

Ob mit dieser "erster Hand" Vereinspräsident Uli Hoeneß gemeint ist, gab der öffentlich infrage gestellte Fußballlehrer nicht preis. Nach "Bild"-Informationen gilt es aber als gesichert, dass Hoeneß nach kurzzeitigen Zweifeln wieder fest an den Erfolg unter Niko Kovac glaubt und den Kroaten unbedingt im Amt halten will. Am Montag legte der "kicker" nach. Das Fachmagazin berichtete, dass Kovac "seine Arbeit an der Säbener Straße fortsetzen darf".

Letzte Zweifel mit dem Double beseitigen?

Also alles fix für die neue Spielzeit? Klar ist, dass der derzeitige Übungsleiter noch eine weitere Partie und eine weitere Chance auf einen Titel hat, um letzte Zweifel an seiner Person zu beseitigen. Legt die Kovac-Elf am Samstag im Pokalfinale gegen RB Leipzig eine ebenso überzeugten Vorstellung hin wie am Wochenende gegen die Frankfurter Eintracht, hat der Cheftrainer alle Argumente auf seiner Seite.

"Die Fakten sprechen für den Trainer", hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic bereits am Samstag klargemacht. Gut möglich, dass es nach dem Finale von Berlin nicht nur die Fakten, sondern auch die Empfindungen und Wahrnehmungen der Bayern-Bosse sein werden, die Kovac im Amt halten werden.