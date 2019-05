BVB-Fans rätseln: Wohin geht's für Marcel Schmelzer?

Marcel Schmelzer wurde in Gladbach von den BVB-Fans gefeiert

Marcel Schmelzer sorgte für den emotionalen Höhepunkt nach Schlusspfiff der Partie seiner Dortmunder Borussia in Mönchengladbach. Der dienstälteste Profi des BVB ließ sich von den mitgereisten Anhängern in der Kurve feiern.

Gut möglich, dass der Kurzauftritt des Linksverteidigers beim 2:0-Auswärtssieg in Gladbach sein letzter im Dress des Vizemeisters war. Die Zeichen verdichten sich, dass die Dortmunder den 30-Jährigen im Sommer abgeben werden.

Andersrum gesprochen: Derzeit deutet nichts darauf hin, dass Schmelzer trotz Vertragslaufzeit bis 2021 noch eine Zukunft bei Borussia Dortmund hat. Cheftrainer Lucien Favre verzichtete in der zurückliegenden Spielzeit nahezu vollständig auf den zweifachen Deutschen Meister, der bis 2018 sogar noch die Kapitänsbinde beim BVB getragen hatte.

Nach einer langwierigen Verletzung im Herbst kam Schmelzer nur schwerfällig wieder zurück, wurde aber auch in der Rückrunde von Favre nicht mehr gebraucht. Am Ende der Saison stehen sechs Startelfeinsätze in der Bundesliga zu Buche. So wenig wie noch nie in der elfjährigen Profikarriere des Linksfußes.

BVB hat keine Verwendung mehr für Schmelzer

Spätestens seit Bekanntwerden des so gut wie fixen Transfers von Nationalspieler Nico Schulz dürfte klar sein, dass der BVB seinen langjährigen Linksverteidiger nicht mehr gebrauchen kann. Nach über 350 Pflichtspielen im Dress der Schwarz-Gelben wird Schmelzer die Dortmunder im Sommer wohl verlassen.

Das Problem an der Causa: Stand jetzt ist nicht bekannt, dass beim BVB schon konkrete Angebote für den Defensivmann eingegangen sind. Dortmund würde seine Ex-Captain ziehen lassen, wenn sich denn ein Abnehmer findet. Ob ein Vereinswechsel innerhalb der Bundesliga wahrscheinlich ist oder es den ehemaligen DFB-Auswahlspieler ins Ausland ziehen wird, hat sich noch nicht abgezeichnet.

Klar ist, dass sich der 30 Jahre alte Profi große Verdienste bei den Westfalen erworben hat. Schmelzer spielt bereits seit 2005 für die Borussia und prägte vor allem unter Jürgen Klopp eine ganze Ära mit.