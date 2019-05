Deshalb freut sich Stevens über die Bayern-Meisterschaft

Huub Stevens stand in der Rückrunde an der Seitenlinie des FC Schalke 04

Durch das 5:1 gegen Eintracht Frankfurt konnte der FC Bayern München am Wochenende seine 29. Meisterschaft feiern. Schalke-Trainer Huub Stevens freute sich besonders aus einem Grund für die Bayern.

Denn mit Niko Kovac gewann ein alter Bekannter des Niederländers seine erste Meisterschaft als Trainer. In der Saison 2002/2003 lief Kovac noch als aktiver Profi unter Stevens bei Hertha BSC auf. In insgesamt 66 Spielen stand Stevens an der Seitenlinie der Berliner, bevor sich die Wege wieder trennten.

"Kompliment an Niko, für den es mich freut, weil er damals in Berlin bei der Hertha einer meiner Spieler war", äußerte sich Stevens gegenüber "Ruhr24": "Ich denke, dass die Meisterschaft über eine gesamte Saison gesehen verdient ist."

Dabei bejubelten viele Schalke-Anhänger am Samstag in der Arena den Titelgewinn des FC Bayern. Schließlich blieb dem Rivalen aus Dortmund die Meisterschaft somit verwehrt. "Ich denke die Fans wollen lieber den FC Bayern als den BVB vorne sehen", ordnete Stevens die Reaktion der Zuschauer ein.