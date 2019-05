Verwirrung um Boateng: Inter interessiert

Verlässt Jérôme Boateng den FC Bayern?

Die Zeichen zwischen dem FC Bayern München und Innenverteidiger Jérôme Boateng stehen auf Abschied. Nun zeigt offenbar ein erster Topklub Interesse.

Wie die "Bild" berichtet, steht Boateng auf der Wunschliste von Inter Mailand. Demnach haben die Italiener großes Interesse an einer Verpflichtung des 30-Jährigen.

Laut dem Bericht wird Boateng die Bayern im Sommer "so gut wie sicher verlassen". Sein Vertrag bei den Münchnern läuft noch bis 2021. Doch der Abwehrspieler wolle seinen Klub verlassen, am liebsten in die Premier League oder die Serie A.

Der FC Bayern soll bereit sein, Boateng für rund 20 Millionen Euro ziehen lassen. Angesichts der Verpflichtungen von Lucas Hernández und Benjamin Pavard seien die Bosse der Münchner offen für Verhandlungen.

Laut "Sky" ist die "Bild"-Meldung allerdings falsch. Der ehemalige Nationalspieler befinde sich nicht in konkreten Verhandlungen mit anderen Klubs und habe keinerlei Kontakt zu Inter. Demnach will sich Boateng erst nach dem Pokal-Finale am 25. Mai Gedanken über seine Zukunft machen. Auch ein Verbleib in München sei denkbar.

Mit seiner Situation beim FC Bayern ist Boateng offensichtlich unzufrieden. Die Party nach dem Titelgewinn soll der siebenfache deutsche Meister geschwänzt haben. Auch bei den Feierlichkeiten auf dem Platz hielt er sich auffällig zurück.

Insgesamt brachte Boateng es in der Bundesliga in 2018/2019 auf mäßige 19 Startelfeinsätze. Besonders im Endspurt des Titelrennens mit Borussia Dortmund hatte er seinen Stammplatz eindeutig an die Innenverteidiger-Kollegen Mats Hummels und Niklas Süle verloren.