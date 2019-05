Hoeneß warnt vor Pokal-Fiasko: "Nicht die Luft rauslassen"

Warnt vor einem bösen Erwachen: Bayern-Präsident Uli Hoeneß

Am Samstag kann der FC Bayern das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg perfekt machen. Dafür muss im Endspiel im Berliner Olympiastadion allerdings ein Sieg gegen RB Leipzig her. Kein leichtes Unterfangen, wie Münchens Präsident Uli Hoeneß nun noch einmal betont hat.

"Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wie letztes Jahr so ein bisschen die Luft rauslassen, als wir dann Meister waren. Da haben wir gegen Frankfurt eine sehr schwache Vorstellung gegeben, da war nicht mehr viel drin bei uns", zitiert die "Bild" den 67-Jährigen.

Vor einem Jahr hatten die klar favorisierten Bayern im Finale eine ebenso überraschende wie ernüchternde 1:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt hinnehmen müssen.

Hoeneß' Hoffnung: "Die Tatsache, dass wir diesmal bis zur letzten Minute arbeiten und kämpfen mussten, ist ein gutes Zeichen." Erst am letzten Spieltag hatte der Rekordmeister das enge Titelrennen mit dem BVB für sich entschieden.

Hummels sieht "keine Gefahr" für einen Spannungsabfall beim FC Bayern

Abwehr-Routinier Mats Hummels pflichtet seinem Boss bei. "Letztes Jahr war nach dem Champions-League-Aus die Luft raus. Das hat man auch im Pokalfinale gemerkt. Da ist diesmal keine Gefahr", sagte der 30-Jährige.

Gleichwohl sind die Bayern-Profis gewarnt: Erst kürzlich trafen sie in der Bundesliga auf RB Leipzig und bissen sich an den starken Sachsen die Zähne aus. Die Partie am 33. Spieltag endete 0:0.