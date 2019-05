BVB sucht Stürmer - sechs Spieler auf der Streichliste?

Michael Zorc und der BVB sehen sich weiter auf dem Transfermarkt um

Nachdem der BVB die Meisterschaft in der abgelaufenen Bundesligasaison nur knapp verpasste, blasen die Dortmunder schon jetzt zum Angriff auf die kommende Spielzeit. Trotz einiger namhafter Neuverpflichtungen wollen die Schwarz-Gelben ihren Kader weiter aufrüsten.

Mit Thorgan Hazard, Julian Brandt, Nico Schulz und Mateu Morey hat der BVB bereits vier Spieler für die Saison 2019/20 verpflichtet. Auf der Gegenseite steht bislang nur der Abgang von Christian Pulisic fest, der seinen Vertrag beim FC Chelsea schon im Winter unterzeichnete. Der US-Amerikaner wird allerdings nur einer von vielen Spielern sein, die den Vize-Meister verlassen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, wollen sich die Dortmunder in der kommenden Transferperiode von mindestens sechs Profis trennen. Neben den zuletzt verliehenen Shinji Kagawa und André Schürrle sollen auch Ömer Toprak und Maximilian Philipp verkauft werden.

Ganz ähnlich sieht es bei Raphael Guerreiro und Sergio Gómez aus. Das Duo will die Borussia im Sommer gerne verlassen. Dass der Klub den Portugiesen und den Spanier gegen ihren Willen behält, ist eher unwahrscheinlich.

Hinzu kommt der nahende Abschied von Marcel Schmelzer, der unter Lucien Favre überhaupt keine Rolle mehr spielt.

BVB sucht Alternative zu Alcácer

Weiterhin aufrüsten will der BVB derweil in der Sturmspitze. Laut "Sport Bild" soll deshalb noch eine Alternative zu Paco Alcácer verpflichtet werden. Der Spanier erfüllte seine Pflicht mit 18 Toren in 26 Bundesliga-Spielen zwar, allerdings litt der 25-Jährige auch immer wieder unter kleinen Verletzungen. Ein Back-Up würden dem Vize-Meister daher gut zu Gesicht stehen.

Nachholbedarf sehen die Verantwortlichen zudem im zentralen Mittelfeld. Hier könnte es auf einen Ersatz für Mahmoud Dahoud hinauslaufen. Der 23-Jährige spielte in der abgelaufenen Saison nur eine Nebenrolle und dürfte es schwer haben, aus dem zweiten Glied herauszurücken.