Nach Horrorjahr: Stevens dämpft Erwartungen auf Schalke

Huub Stevens hat den FC Schalke 04 zum Klassenerhalt geführt

Der FC Schalke 04 hat ein echtes Horrorjahr hinter sich. Trainer Huub Stevens macht den Fans der Königsblauen nach seiner geglückten Rettungs-Mission allerdings wenig Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr in die Bundesligaspitze.

"Man kann nicht fest versprechen, in zwei, drei Jahren ist man wieder ganz oben dabei. Aus heutiger Sicht wäre Platz sieben oder acht in der nächsten Saison ein großer Schritt", sagte der Niederländer im Interview mit der "Sport Bild"

Auch aufgrund finanzieller Zwänge habe er in seiner Funktion als Aufsichtsrats-Mitglied intern darauf gedrängt, den Weg mit jungen Talenten wie Ahmed Kutucu, Nassim Boujellab oder Jonas Carls zu gehen.

Ein Problem mit den Fans werden die Verantwortlichen deswegen nicht bekommen, meinte Stevens: "Natürlich wollen sie in Europa dabei sein. Aber wenn sie eine Entwicklung und eine Spielweise sehen, die zu Schalke passt, dann akzeptieren sie auch einen Zwischenschritt. Das Entscheidende ist: Die Mannschaft darf die Fans nicht so oft enttäuschen wie in dieser Spielzeit."

Schalke 04 mit einer "richtig schlechten und enttäuschenden Saison"

Dem neuen Trainer David Wagner wünschte Stevens "die Unterstützung, die Domenico Tedesco nicht hatte". Denn für den Niederländer ist klar, "dass sich am Gesicht der Mannschaft nicht so viel verändern wird". Und der aktuelle Kader habe "eine richtig schlechte und enttäuschende Saison gespielt", so Stevens.

Mit Wagner hat sich der "Knurrer von Kerkrade" bereits ausgetauscht. "Vor dem Spiel gegen Stuttgart haben wir ein Gespräch geführt, in dem ich ihn über die aktuelle Lage informiert habe", gewährte Stevens Einblick.

Er selbst wird sich nun endgültig in den Trainer-Ruhestand begeben. Eine Anfrage aus dem Ausland habe er in der vergangenen Woche abgelehnt, verriet Stevens.

Einen guten Nebeneffekt hätte der Kurzzeit-Job bei seinem Herzensklub aber doch gehabt: "Ich habe fünfeinhalb Kilo abgenommen. Durch Stress. Schalke ist halt die beste Diät."