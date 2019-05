Bericht: Löw verzichtet weiterhin auf Götze

Mario Götze steht wohl wieder nicht im DFB-Kader

Am Mittwoch will Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation offiziell bekannt geben. Schon jetzt steht offenbar fest: BVB-Star Mario Götze bleibt weiterhin außen vor.

Trotz steigender Formkurve werde Götze nicht für die Spiele gegen Estland und Weißrussland nominiert, berichtet der "Sportbuzzer".

Sein bislang letztes Länderspiel hat Götze im November 2017 bei einem Freundschaftsspiel gegen Frankreich (2:2) absolviert. Danach fiel der Borusse lange wegen einer Stoffwechselerkrankung aus. Nun ist Götze wieder in einer guten Form, wird von Löw aber wohl trotzdem nicht berücksichtigt.

Wieder im DFB-Kader sollen dagegen Julian Draxler von Paris Saint-Germain, Jonas Hector vom 1. FC Köln und Bernd Leno vom FC Arsenal sein.

Manuel Neuer wird wohl nominiert

Leno ersetzt Barcelona-Keeper Marc-André ter Stegen, der wegen einer Knieverletzung ausfällt. Der bis zuletzt angeschlagene Kapitän Manuel Neuer steht ebenfalls im Kader. Ob er jedoch beim DFB-Pokalfinale des FC Bayern gegen RB Leipzig spielen wird und anschließend für die Reise mit der Nationalmannschaft bereit wäre, ist wohl noch ungewiss.

Im DFB-Kader fehlt außerdem Mittelfeld-Stratege Toni Kroos, der wegen muskulärer Probleme ausfällt.