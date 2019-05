Lewandowski äußert sich zu Gerüchten um Leroy Sané

Würde gerne mit Leroy Sané zusammenspielen: Robert Lewandowski

In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Anzeichen, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München im Sommer versuchen wird, Leroy Sané von Manchester City loszueisen. Robert Lewandowski würde den DFB-Star mit offenen Armen empfangen.

Am Mittwoch äußerte sich der Pole in einer Medienrunde zu einem möglichen Wechsel Sanés an die Säbener Straße. "Das ist ein großer Spieler mit großer Qualität und Potenzial. Ich habe schon viele Male gesehen, wie gut er ist. Solche Spieler können dich direkt ab dem ersten Spiel nach oben bringen und die Mannschaft verbessern", schwärmte der viermalige Bundesliga-Torschützenkönig.

Zuletzt hatte der "kicker" berichtet, dass Sané eine "heiße Personalie" beim FC Bayern sei. Angeblich müssten die Münchner für den 23-jährigen Flügelstürmer nicht einmal vollkommen das Festgeldkonto plündern.

Für Lewandowski steht außer Frage, dass der FCB-Kader in der Spitze noch besser werden kann. "Wir brauchen eine Qualität, die Bayern sofort eine Stufe besser macht. Bei Bayern hast du keine Zeit. Du musst schon am ersten Spieltag die Qualität der ganzen Mannschaft nach oben bringen", stellte der Goalgetter klar.

Der 30-Jährige ist optimistisch, dass sein Ansinnen nicht unerhört bleibt. "Die Bayern haben bei Transfers das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich weiß, dass noch etwas passieren wird", so Lewandowski geheimnisvoll.

Mit Benjamin Pavard (35 Mio. Euro), Lucas Hernández (80 Mio. Euro) und Fiete Arp (3 Mio. Euro) hat der frisch gebackene Meister bereits drei Deals unter Dach und Fach gebracht.