Medien: BVB buhlt um Serie-A-Ballermann

Duvan Zupata soll das Interesse des BVB geweckt haben

27 Tore und acht Vorlagen in 47 Partien: Duván Zapata sorgt in der laufenden Saison der Serie A für Furore und könnte Atalanta Bergamo sogar in die Champions League schießen. Eine Leistung, die auch Borussia Dortmund nicht entgangen sein soll.

Der BVB soll zu den Klubs gehören, die Interesse am 28-jährigen Kolumbianer haben. Das berichtet der italienische Transfer-Experte Alfredo Pedullà.

Gänzlich überraschend kommen die Berichte um ein Werben der Dortmunder nicht. Als der Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Arsenal Anfang 2018 konkrete Formen annahm, sollen die Schwarzgelben ihre Fühler bereits nach Zapata ausgestreckt haben. Nun entflammen die Gerüchte erneut.

Beim 1:1 Bergamos beim designierten Meister Juventus saßen laut Pedulla sogar einige Scouts des BVB auf der Tribüne. Zapata konnte zwar kein Tor erzielen, stand jedoch 90 Minuten auf dem Rasen und sorgte durchaus für Gefahr.

Schreckt die Mega-Ablöse den BVB ab?

Im Poker um den Nationalspieler sieht sich Dortmund allerdings wohl mit namhafter Konkurrenz konfrontiert. Welche Klubs die Angel ebenfalls nach Zapata auswerfen, lässt Pedullà jedoch offen. Medienberichten zufolge sollen der FC Chelsea, West Ham United und SSC Neapel im Poker mitmischen.

Die Vertragssituation des Angreifers könnte die Situation zudem erschweren. Im Sommer 2018 lieh Atalanta Zapata für 14 Millionen Euro bis zum Ende der Saison 2019/20 von Sampdoria Genua und sicherte sich eine Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro. Es gilt als wahrscheinlich, dass Atalanta die Summer überweist, der Klub aus Bergamo kann sich aber wohl vorstellen, Zapata anschließend zu verkaufen. Eine Ablöse von satten 50 Millionen Euro steht im Raum. Zuviel für den BVB?