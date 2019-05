Tuchel vor dem Aus? "Kann sich jeden Tag etwas verändern"

Getty Images

Thomas Tuchel ist in Paris nicht unumstritten

Die hoch gesteckten Ziele hat Paris Saint-Germain auch in der vergangenen Saison deutlich verfehlt. Vor allem auf der europäischen Bühne lief das Team unter Thomas Tuchel den eigenen Ansprüchen hinterher. Ob der ehemalige BVB-Trainer eine Zukunft bei PSG hat, vermochte er selbst am Freitag nicht zu beantworten.

Mit einer 1:3-Niederlage gegen den Aufsteiger Stade Reims verabschiedeten sich Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain am Freitagabend in die Sommerpause der Ligue 1. Zwar holte PSG auch in diesem Jahr wieder souverän die Meisterschaft, in der Endabrechnung reichte es aber eben auch nur zu jenem "Pflicht-Titel". Weder im nationalen Pokal noch in der Champions League und dem Liga-Pokal erreichte der ambitionierte Klub seine Ziele.

Dass nach dem Saisonende unweigerlich Fragen nach Tuchels Zukunft aufkamen, wunderte nicht. Ob er auch in der Saison 2019/20 Trainer an der Seine sein wird? "Stand jetzt kann ich sagen, dass ich Trainer bleiben werde", sagte Tuchel, ergänzte aber gleichzeitig: "Aber im Fußball kann sich jeden Tag etwas verändern. So ist es nun einmal."

Keine Zusage für Tuchel?

Gehe es nach ihm, so wird er Trainer bei PSG bleiben, erklärte der 45-Jährige. "Falls sich daran etwas ändert, dann ist das nicht meine Schuld", ließ Tuchel auch durchblicken, dass seine Entlassung offenbar doch noch ein Thema ist, mit dem sich die Verantwortlichen des Klubs beschäftigen. Eine feste Zusage für die kommende Spielzeit scheint er offensichtlich nicht zu haben.

Während der Saison war es immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen der Vereinsführung und Tuchel gekommen. Vor allem seiner Forderung nach neuen Spielern wurde in den Augen des Deutschen nicht nachgekommen - ein Grund, den Tuchel letztlich auch für das enttäuschende Jahr verantwortlich machte.

Auch mit PSG-Sportdirektor Antero Henrique soll es zu einigen Meinungsverschiedenheiten gekommen sein.