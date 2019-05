Matthäus rät Bayern zu Havertz-Transfer im Sommer

Getty Images

Bald gemeinsam beim FC Bayern? Thiago (l.) und Kai Havertz

Kai Havertz ist gerade einmal 19 Jahre jung und hat dennoch den wohl größten Anteil daran, dass sein Klub Bayer Leverkusen in der nächsten Saison in der Champions League spielt. Lothar Matthäus lobte den Mittelfeldspieler nun und hatte obendrein einen Ratschlag an den FC Bayern parat.

"Dem FC Bayern würde ich raten, Kai Havertz schon in diesem Sommer zu holen", so der Rekord-Nationalspieler gegenüber "Sport Bild": "Lieber jetzt ein paar Millionen drauflegen, bevor er ins Ausland geht."

Zuletzt hatte das Magazin berichtet, der FC Bayern wolle Havertz spätestens 2020 verpflichten. Dafür müssten mindestens 100 Millionen Euro Ablösesumme an Bayer Leverkusen bezahlt werden. Sein Vertrag beim Werksklub läuft noch bis 2022. Zahlreiche internationale Spitzenklubs sollen ebenfalls Interesse zeigen.

Allerdings wird der deutsche Meister wohl nur noch einen Spieler dieses Kalibers im kommenden Transfer-Sommer verpflichten. Intern hat Präsident Uli Hoeneß eine Obergrenze von 200 Millionen Euro ausgerufen, rund 80 Millionen Euro sind nach den ersten Transfers noch übrig. Hinzu kommt, dass Bayern offenkundig an einer Verpflichtung von Leroy Sané arbeitet, der eine ähnlich hohe Summe kosten dürfte.

Kai Havertz zeigte mit 17 Liga-Treffern und vier Vorlagen indes eine beeindruckende Saison. "Für mich ist Kai Havertz der Spieler der Saison. Er hat die Mannschaft geführt, die entscheidenden Tore erzielt - und das konstant. Damit war er noch stärker als Dortmunds Marco Reus."

Matthäus: Havertz passt zu Barcelona und Real Madrid

Der dreifache Nationalspieler habe "alles", was es brauche: "Talent und Bescheidenheit. Geschwindigkeit. Ein Auge für Situation und Mitspieler. Er ist torgefährlich und nervenstark. Er hat Ausstrahlung und Selbstvertrauen. Seine Körpersprache zeigt, dass er eine große Persönlichkeit ist."

Sollte es nicht zu einem Wechsel nach München kommen, könne sich Havertz "in Leverkusen noch ein oder zwei Jahre gut entwickeln", so der 58-Jährige weiter. Die neue Erfahrung auf internationaler Ebene durch die anstehenden Spiele in der Champions League komme noch hinzu.

Gleichzeitig spekulierte Matthäus, in welches Top-Team Europas Kai Havertz ebenfalls gut passen könnte. "In Barcelona könnte ich ihn mir gut neben Messi vorstellen. Auch zu Real Madrid würde er gut passen. Kai Havertz kann auf fast allen Positionen im Mittelfeld spielen. Auch defensiv."