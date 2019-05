Selecao-Star Marta verletzt sich im WM-Trainingslager

AFP/GETTY IMAGES/SID/

Verletzte sich im Training: Marta

Die brasilianischen Fußball-Frauen bangen knapp zwei Wochen vor dem Start der WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) um ihren Superstar Marta. B

ei der Weltfußballerin des Jahres wurde am Samstag ein Faserriss im hinteren Beugemuskel des linken Beines diagnostiziert. Laut Verband CBF muss die 33-Jährige mindestens eine Woche mit dem Mannschaftstraining aussetzen.

Marta hatte sich die Verletzung bereits am Freitag im portugiesischen Trainingslager Portimao zugezogen. Die erfahrene Offensivspielerin vom US-amerikanischen Erstligisten Orlando Pride ist mit sechs Auszeichnungen zur besten Fußballerin des Jahres Rekordhalterin sowie mit 15 Toren auch WM-Rekordschützin, verpasste jedoch im WM-Finale 2007 sowie bei den olympischen Endspielen 2004 und 2008 den großen Titel mit der Frauen-Selecao.

Brasilien trifft zum WM-Auftakt in der Gruppe C am 9. Juni in Grenoble auf Jamaika.