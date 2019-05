Skepsis besiegt: Gladbach nach China-Reise glücklich

Getty Images

Max Eberl konnte nach der Gladbacher China-Tour zufrieden sein

Kaum ist die Saison in der Fußball-Bundesliga Geschichte, hat sich Borussia Mönchengladbach auf die lange Reise nach China gemacht. Gladbach-Sportdirektor Max Eberl zog nach dem sechstägigen Trip ein mehr als positives Fazit.

"Es ist überwältigend, was wir hier erleben durften. Bei einer Reise unmittelbar nach der Saison ist man im Vorfeld immer etwas skeptisch, aber für die Spieler, die Offiziellen und das ganze Team herum war es ein unvergessliches Erlebnis", so Eberl zufrieden.

Mit einem Banner hatten sich die Fohlen am Samstagabend am Flughafen in Shanghai noch für die Gastfreundschaft und Unterstützung in China bedankt. Kurz darauf stieg die Mannschaft in die Maschine Richtung Deutschland.

Die Reise ins Reich der Mitte stand überwiegend im Zeichen der Marketing-Strategie des Klubs und der Bundesliga. Besuche bei strategischen Partnern, der vereinseigenen Fußballschule sowie zahlreiche Autogrammstunden und TV-Interviews standen auf dem Programm. Die Spieler hätten die Termine "klaglos" mitgemacht, so Eberl zufrieden.

"Mit unseren Nachwuchsprojekten und dem Büro in Shanghai haben wir hier schon etwas aufgebaut, doch der Besuch der Mannschaft war natürlich extrem wichtig, damit die Menschen hier auch einmal persönlich die Gesichter sehen konnten, die für den Verein stehen", resümierte auch Peter Hambüchen, Abteilungsleiter für internationale Geschäftsentwicklung.

Letztlich durfte auch ein Freundschaftsspiel gegen den chinesischen Erstligisten Guangzhou R&F nicht fehlen. Die Borussia gewann das Duell letztlich locker mit 4:0.