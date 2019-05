SKN St. Pölten wieder Frauen-Meister

Unknown Source

Die SKN-Frauen sind wieder Meister

Die Frauen des SKN St. Pölten machen den vorzeitigen Gewinn des Meistertitels mit einem 1:0-Auswärtssieg beim FC Bergheim perfekt.

Aushängeschild SKN St. Pölten hat am Sonntag den ersten Schritt zum fünften Doublegewinn in Folge gemacht. Den Niederöstereicherinnen reichte in der vorletzten Runde ein 1:0-Erfolg beim FC Bergheim, um das neuerliche Meisterstück perfekt zu machen. St. Pölten liegt vor der letzten Runde sechs Punkte vor Vizechampion Sturm Graz. Die Steirerinnen treten auch in der Champions League an.

Das Cupfinale steigt am 8. Juni (17:00 Uhr) in Rohrendorf. St. Pöltens Gegner dabei ist die SG USC Landhaus/Austria Wien. Gegen Bergheim avancierte ÖFB-Teamstürmerin Stefanie Enzinger erst in der 85. Minute zur Matchwinnerin. Zum Saisonabschluss in der Liga trifft St. Pölten am 2. Juni (14:55) zu Hause auf Landhaus/Austria, es kommt dabei also zur Generalprobe für den Cup-Schlager.

Noch offen ist die Abstiegsfrage. Union Kleinmünchen (10 Punkte) hat in der letzten Runde am 1. Juni im Duell mit Schlusslicht FC Südburgenland (9) alle Trümpfe in der eigenen Hand.

apa