Zwierschitz unterschreibt bei Austria Wien

Stephan Zwierschitz ist ab sofort Austrianer

Jetzt ist es offiziell. Stephan Zwierschitz wechselt ablösefrei von Admira Wacker zum FK Austria Wien. In Favoriten bleibt der vielfältige Defensivspieler bis 2021, der Verein hat zudem eine Option auf eine einjährige Vertragsverlängerung.

"Ich bin unheimlich stolz, dass ich jetzt bei Austria Wien bin. Ich freue mich schon darauf, in diesem tollen Stadion mit der Unterstützung der Austria-Fans spielen zu dürfen. Meine ersten Eindrücke vom Verein und vom ganzen Umfeld sind sehr gut", so das Neo-Veilchen in einer Presseaussendung.

"Er hat national und international schon auf verschiedensten Positionen seine Qualitäten bewiesen. Er bringt auch die nötige Mentalität mit, die gefordert ist und verstärkt unsere Defensivabteilung", meinte Sportdirektor Ralf Muhr.

Zwierschitz absolvierte bei der Admira 172 Einsätze in der Bundesliga. Dabei erzielte der ehemalige U21-Nationalspieler 15 Tore.

red