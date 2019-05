Legat übernimmt Dortmunder Landesligisten

Getty Images

Thorsten Legat kehrt nach drei Jahren auf die Trainerbank zurück

Der langjährige Bundesligaprofi und heutige Reality-TV-Star Thorsten Legat kehrt auf die Trainerbank zurück. Der ehemalige Akteure des FC Schalke 04 wird dabei ausgerechnet in Dortmund einen Amateurverein übernehmen.

Wie der Bezirksligameister TuS Bövinghausen nach dem letzten Spieltag am Sonntagabend bestätigte, wird Legat das Team zum 1. Juli als neuer Cheftrainer anführen.

"Wir machen keine Pause, wir werden in Richtung Westfalenliga schauen. Mit unserem neuen Trainer Thorsten Legat wird die Reise weitergehen! Ihr werdet noch vieles von uns hören", so die ehrgeizige Ankündigung des Vereins aus dem Dortmunder Westen auf seiner Facebook-Seite.

Der Klub hatte am zurückliegenden Sonntag mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Alemannia Scharnhorst die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht.

In den "Ruhr Nachrichten" wird der einstige Bundesligaspieler, der zwischen 1986 und 2001 insgesamt 15 Jahre lang im deutschen Fußball-Oberhaus kickte, mit einer selbstbewussten Ankündigung zitiert: "Am ersten Juli sehen wir uns. Wir werden uns weiter verstärken, denn wir haben eine Mission, die ich aber nicht verrate!"

Für Legat ist es nicht die erste Station als Trainer im Amateurbereich. In den letzten Jahren coachte er unter anderem den 1. FC Wülrath (2013 bis 2014) sowie den FC Remscheid (2015 bis 2016).

Einem Millionenpublikum in Deutschland ist der 50-Jährige mittlerweile besonders als Teilnehmer an verschiedenen TV-Formaten bekannt. So bewohnte Legat im Jahr 2016 beispielsweise das "RTL"-Dschungelcamp. Beim FC Schalke 04 hatte der Mittelfeldspieler einst seine aktive Laufbahn beendet. Für die Gelsenkirchener spielte Legat in der Saison 2000/2001.