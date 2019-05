Max Kruse vor Wechsel in die Türkei?

Getty Images

Max Kruse wird nicht weiter für den SV Werder spielen

Die Spekulationen um die sportliche Zukunft von Max Kruse reißen nicht ab. Nachdem der 31-Jährige bereits mit fast allen namhaften Bundesligisten in Verbindung gebracht wurde, soll nun auch ein türkischer Top-Klub ins Werben um den Linksfuß eingestiegen sein.

Nach übereinstimmenden Medienberichten aus der Türkei soll sich der 19-malige Landesmeister Fenerbahce ernsthaft mit der Personalie Max Kruse beschäftigen.

Dem Offensivspieler, der erst am letzten Bundesligaspieltag sein Aus beim Bundesligisten SV Werder Bremen verkündete, soll bereits ein mehrjähriger Vertrag angeboten worden sein. So könnte Kruse wohl für zwei Jahre fest plus ein weiteres Jahr Option in Istanbul unterschreiben, heißt es weiter.

Es soll sogar bereits zu einem Treffen zwischen dem ehemaligen Nationalspieler und dem Istanbuler Sportdirektor Damine Caomolli gekommen sein. Wie konkret die kolportierten Gespräche bereits waren, ist allerdings nicht überliefert.

Fenerbahce wird nur Sechster in der Türkei

Kruse lief in der abgelaufenen Spielzeit als Kapitän für Werder auf und absolvierte dabei 32 Ligaspiele für die Bremer.

Was klar gegen Fenerbahce spricht: Kruse hatte zuletzt mehrfach seine Ambitionen geäußert, in der kommenden Saison international spielen zu wollen. Der Sprung in das europäische Geschäft blieb dem Klub vom Bosporus allerdings verwehrt, nachdem er eine katastrophale Hinrunde gespielt und lange Zeit auf einem Abstiegsplatz gestanden hatte.

Dank einer starken Rückrunde beendete Fenerbahce die Spielzeit noch auf dem sechsten Tabellenplatz, ohne sich allerdings für den Europapokal qualifiziert zu haben.