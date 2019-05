KHR über Hudson-Odoi: Gespräche "nicht erlaubt"

Getty Images

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zum Interesse an Hudson-Odoi geäußert

Die Spekulationen um einen Wechsel von Callum Hudson-Odoi zum FC Bayern München halten nun schon seit einigen Monaten an. Seitdem sich der Außenbahnspieler des FC Chelsea im April die Achillessehne gerissen hat, ist es jedoch deutlich ruhiger um den 18-Jährigen geworden. Nun hat sich FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge zur Personalie geäußert und zeigte sich dabei überraschend zurückhaltend.

"Er ist jetzt verletzt. Er muss jetzt erstmal wieder gesund werden", sagte Rummenigge gegenüber "Sky" über mögliche Transferpläne des deutschen Rekordmeisters. Nach einem schnellen Transfer klingen die Aussagen des 63-Jährigen nicht.

Nach dem offensiven Werben im vergangenen Winter ist Rummenigge in seiner Wortwahl mittlerweile deutlich defensiver unterwegs. "Ich möchte nicht so sehr über Spieler reden, die noch einen Vertrag bis zum 30.6.2020 haben", erklärte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern und fügte vielsagend an: "Das ist eigentlich auch nicht erlaubt."

FC Bayern will "nur" 25 Millionen Euro zahlen

Zuletzt hatte die "Bild" vermeldet, dass sich die Münchner über einen Wechsel im Sommer 2019 weitgehend einig sind. Zuerst soll allerdings noch Bayern-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt als Zünglein an der Waage fungieren.

Nachdem die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs zuletzt ins Stocken geraten waren, ist jedoch selbst bei einem positiven Befund von Müller-Wohlfahrt nicht mit einer schnellen Einigung zu rechnen.

Angeblich will der FC Bayern angesichts der Verletzung "nur" rund 25 Millionen Euro Ablöse für den Youngster zahlen. Im Winter hatten die Blues allerdings noch eine Offerte von weit über 30 Millionen Euro abgelehnt.