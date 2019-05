Offiziell! Hannover 96 holt Slomka zurück

Getty Images

Mirko Slomka kehrt zu Hannover 96 zurück

Hannover 96 hat Nägel mit Köpfen gemacht und sich für die kommende Saison in der 2. Bundesliga neu aufgestellt. Mirko Slomka kehrt auf den Trainerstuhl de Niedersachsen zurück, Jan Schlaudraff wird neuer Sportdirektor.

Im Rahmen einer Pressekonferenz will der Klub das neue Duo um 15:30 Uhr vorstellen.

Slomka und Schlaudraff sollen "von nun an die Planungen für eine erfolgreiche Saison weiter vorantreiben", heißt es in einer Mitteilung auf der Homepage der Roten. Und weiter: "In verschiedenen umfassenden Gesprächen wurde die Philosophie festgelegt, die Hannover 96 künftig verfolgen möchte."

Die neue sportliche Führung blickt bereits auf eine Vergangenheit im Klub zurück. Slomka betreute den Verein bereits von Januar 2010 bis Dezember 2013 in 169 Spielen äußerst erfolgreich. Unter anderem führte der 51-Jährige 96 zweimal in den Europacup.

Nun ist es offiziell: Die wichtigsten Entscheidungen für die Gestaltung der sportlichen Zukunft von #H96 sind getroffen. Sportdirektor Jan #Schlaudraff und Trainer Mirko #Slomka werden das neue Führungsduo. Herzlich willkommen! 🤗 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/Pg1fVEPx99 — Hannover 96 (@Hannover96) 28. Mai 2019

Schlaudraff schnürte sieben Jahre lang die Schuhe für Hannover und beendete dort im Sommer 2015 seine Laufbahn. Zuvor spielte der 35-Jährige unter anderem für Borussia Mönchengladbach, Alemannia Aachen und den FC Bayern. Seit April ist er als Funktionär für Hannover 96 aktiv.