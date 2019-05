S04 legt Trainingslager fest - Verzicht auf China-Reise

Getty Images

Die Schalke-Profis bereiten sich in Österreich auf die neue Saison vor

Fußball-Bundesligist Schalke 04 bestreitet seinen Trainingsauftakt unter dem neuen Trainer David Wagner am 1. Juli. Dies gaben die Königsblauen am Dienstag bekannt.

S04 absolviert drei Testspiele im Ruhrgebiet bei Rot-Weiß Oberhausen (7. Juli), der Stadtauswahl Bottrop (12. Juli) und der SG Wattenscheid 09 (14. Juli).

Das Trainingslager findet wieder im österreichischen Mittersill (26. Juli bis 3. August) statt, auf eine Reise nach China wird diesmal verzichtet.

"Nach zuletzt drei Jahren in Folge mit sehr erfolgreichen Aufenthalten im Reich der Mitte setzen wir in diesem Sommer unsere Reise mit der Profimannschaft ausnahmsweise aus", so Alexander Jobs, Vorstand Marketing und Kommunikation: "Die Parameter Zeitpunkt, Spielgegner, Orte und Wirtschaftlichkeit haben uns in diesem Jahr nicht vollends überzeugt."

Außerdem sehe der Klub "nach einer sportlich sehr enttäuschenden vergangenen Saison die absolute Notwendigkeit, uns auf eine rein sportliche Vorbereitung mit neuem Trainerteam zu fokussieren".

In Mittersill sind die Königsblauen zum vierten Mal in Folge. Die Mannschaft bezieht ihr Quartier erneut im Hotel Schloss Mittersill und wird auf der Sportanlage des SC Mittersill trainieren.

Für die Betreuung der nach Mittersill mitreisenden Fans sei "das Team der Abteilung Fanbelange des FC Schalke 04 während der gesamten Zeit vor Ort und bei den Trainingseinheiten präsent", kündigte der Revierklub außerdem an.