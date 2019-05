Real-Star Ramos hat "sehr gutes Angebot" aus China

Unknown Source

Der Abschied von Sergio Ramos bei Real steht wohl bevor

Zwischen dem spanischen Fußball-Nationalspieler Sergio Ramos und Rekordmeister Real Madrid stehen die Zeichen auf Abschied. Der Kapitän der Königlichen habe um die Freigabe für einen ablösefreien Wechsel nach China gebeten, das sagte Präsident Florentino Pérez im spanischen Radio-Sender "Onda Cero" am Montagabend.

"Wir haben uns in meinem Büro getroffen, und er sagte mir, dass er ein sehr gutes Angebot von einem chinesischen Team hat. Aber sie wollen nicht für den Transfer bezahlen", sagte Pérez, "es ist unmöglich für Real, ihren Kapitän umsonst gehen zu lassen." Der Vertrag des Spielführers bei Real läuft bis 2021.

Ramos stand nach einer enttäuschenden Saison in der Kritik. In der Liga reichte es für die Madrilenen nur zu Platz drei, in der Champions League scheiterten die Königlichen bereits im Achtelfinale an Ajax Amsterdam.

Der Innenverteidiger spielt seit schon seit 14 Jahren für Real Madrid. Er war im Sommer 2005 für rund 27 Millionen Euro vom FC Sevilla in die Hauptstadt gewechselt. Mit Real gewann er unter anderem vier Mal die Champions League, zuletzt drei Mal in Serie zwischen 2016 und 2018, sowie vier Mal die Primera División.