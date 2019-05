Südkoreaner Seo verstärkt Kieler Defensive

Getty Images

Young-Jae Seo zieht weiter zu Holstein Kiel

Der Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich zur kommenden Saison mit dem Südkoreaner Young-Jae Seo verstärkt. Der 23-Jährige unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag bei den Kielern.

Der Linksverteidiger wechselt vom Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg in den Norden, über die Transfermodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Seo ist nach Jae-Sung Lee der zweite Südkoreaner in den Reihen der KSV. "Seo hat in der Partie gegen uns am vorletzter Spieltag nochmals gezeigt, was ihn auszeichnet", sagte KSV-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth, über den Neuzugang: "Technisch gut ausgebildet, dribbel- und spielstark, bietet er eine Alternative in unserer Defensivreihe."