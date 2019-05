Spee zum neuen KNVB-Chef gewählt

AFP/ANP/SID/JEROEN JUMELET

Just Spee ist neuer Vorsitzender beim KNVB

Der niederländische Fußball-Verband KNVB hat Just Spee in Zeist zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 54 Jahre alte Manager löst am Jahresende Michael van Praag (71) an der Spitze des größten niederländischen Sportfachverbandes ab.

Nach zwei Amtszeiten konnte sich van Praag laut KNVB-Satzung nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Van Praag war 2009 zum ersten Mal zum KNVB-Vorsitzenden gewählt worden, seine Ämter bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) behält er vorläufig.

Spee war der Kandidat des Vorstandes und setzte sich mit 46:12 Stimmen gegen Pieter de Waard durch. Der Direktor des Zweitligisten Telstar galt als Vertreter der kleineren Vereine. Spee arbeitet im Medienkonzern Endemol, er beschäftigte sich auch mit Vermarktungsrechten der ersten Liga, der Ehrendivision.