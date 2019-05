Bericht: HSV stellt Hecking noch in dieser Woche vor

Getty Images

Dieter Hecking könnte noch in dieser Woche als HSV-Coach präsentiert werden

Dieter Hecking soll noch in dieser Woche als neuer Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV präsentiert werden. So vermeldete es eine Hamburger Zeitung am Dienstag.

Die "Hamburger Morgenpost" will erfahren haben, dass die Wahl auf Hecking bereits gefallen sein soll. Noch im Laufe der nächsten Tage werde Vollzug gemeldet. Der Trainer selbst soll den HSV "schon immer mal" als Wunsch-Arbeitgeber angesehen haben. Jetzt könnte aus diesem Wunsch endlich Wirklichkeit werden.

Nach seiner Vorstellung dürfte es für den 54-Jährigen allerdings zunächst für eine paar Tage in den Urlaub gehen. Die Arbeit im Hamburger Volkspark soll dann am 17. Juni aufgenommen werden.

Neben der sportlichen Herausforderung, den Hamburger SV in seiner zweiten Saison in der Zweitklassigkeit endlich wieder zurück ins deutsche Fußball-Oberhaus zu führen, sprechen wohl auch private Gründe für ein Engagement in der Hansestadt. Hecking besitzt im rund 170 Kilometer entfernten Bad Nenndorf einen großen Bauernhof, auf den er sich samt Familie häufig zurückziehen könnte.

Bis zuletzt stand Hecking noch bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Die Elf vom Niederrhein führte er trotz einer dürftigen Rückrundenbilanz immerhin noch in die Europa League.

Der HSV wäre die siebte Profi-Station in der Trainerkarriere des früheren Profi-Fußballers. In der Bundesliga coachte er unter anderem auch den VfL Wolfsburg und Hannover 96.