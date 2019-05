Struber tritt beim WAC Ilzer-Nachfolge an

Unknown Source

Gerhard Struber übernimmt den WAC

Gerhard Struber wird neuer Trainer des Bundesligisten WAC. Der 42-jährige Ex-Liefering-Coach tritt die Nachfolge des zu Austria Wien abgewanderten Christian Ilzer an und unterschrieb bei den Kärntnern einen Einjahresvertrag plus Option. Struber war bereits zuvor medial mit dem Kärntner Europa-League-Starter in Verbindung gebracht worden, am Dienstagabend folgte die Bestätigung des Clubs.

Als Spieler war der Salzburger Struber u.a. für Austria Salzburg und den LASK tätig. Als Trainer machte er sich in der Akademie von Serien-Meister Salzburg einen Namen. Beim Satellitenclub FC Liefering war er eine Halbsaison bis Anfang dieses Jahres als Cheftrainer tätig, zuletzt fungierte er als Scout.

apa