Nübel verteilt Seitenhieb an Schalke-Führung

Getty Images

Alexander Nübel hat sich beim FC Schalke einen Stammplatz erkämpft

In einer für den FC Schalke 04 vollkommen verkorksten Bundesliga-Saison war Torhüter Alexander Nübel einer der wenigen Lichtblicke. Der 22-Jährige ist bei den Königsblauen zur Nummer eins aufgestiegen und gilt schon jetzt als Identifikationsfigur. Feiern lassen will sich der Youngster allerdings nicht.

Im Gespräch mit der "Sport Bild" äußerte sich der deutsche U21-Nationalkeeper zu seiner Situation und den Zielen für die kommende Spielzeit.

"Als Gewinner fühlt sich nach so einer Saison bestimmt niemand, wenn man den Abstieg gerade so verhindert hat. Das gilt auch für mich", entgegnete Nübel auf die Frage nach seinem persönlichen Saisonfazit.

Kein Wunder: Zwar stand das Eigengewächs wettbewerbsübergreifend in 22 Spielen in der Schalker Startelf, durfte dabei jedoch nur sechs Siege bejubeln. Am Ende stand in der Liga ein frustrierender 14. Platz zu Buche.

"Die Saison ist für alle Beteiligten sehr unbefriedigend gelaufen. Wir sind weit unter unseren Möglichkeiten geblieben und haben meistens unansehnlichen Fußball gespielt. Am Ende müssen wir froh sein, dass wir die Klasse gehalten haben", resümierte Nübel.

Nübel sieht "schwierige Typen" beim FC Schalke

Auf die Gründe für den Absturz angesprochen, erklärte der Schlussmann: "Klar ist, dass wir schwierige Typen im Team haben, was dann kein Problem ist, wenn das große Ganze passt."

Da dies augenscheinlich nicht der Fall war, wurden Eskapaden abseits des Platzes von Profis wie Nabil Bentaleb und Amine Harit zur Belastung für die ohnehin verunsicherte Mannschaft.

Nübel zufolge hänge nun "viel davon ab, wie das Gesicht der Mannschaft in der neuen Saison aussehen wird. Gemeinsam mit dem neuen Trainer müssen wir wieder attraktiven Fußball anbieten." Seine Forderung: "Mehr Tore schießen und weniger kassieren."

Persönlich will er seinen Status als Nummer eins verteidigen. "Ich habe mir im Verlauf der Saison einen Stammplatz erkämpft, und den gilt es zu verteidigen. Allerdings ist das bei einem Mitbewerber wie Ralf Fährmann ziemlich schwierig", betonte Nübel, der das Verhältnis zu seinem Konkurrenten als "sehr professionell" beschrieb.

Nübels Seitenhieb: "Als Schalke 04 hätte ich sicher anders agiert"

Wie lange der junge Torwart noch im Knappen-Kasten stehen wird, ließ er offen. Sein Vertrag beim FC Schalke endet 2020, danach könnte er ablösefrei wechseln.

"Den Klassenerhalt zu schaffen, war das erklärte Ziel. Jetzt konzentriere ich mich voll auf die U-21-EM. [...] Danach ist noch ausreichend Zeit, mir über meine Zukunft Gedanken zu machen", wehrte Nübel Nachfragen zu seinen Plänen ab.

Zuletzt war der 22-Jährige beim deutschen Rekordmeister FC Bayern als möglicher Nachfolger von Manuel Neuer gehandelt worden. Über Avancen aus München mache er sich jedoch "keine Gedanken", stellte Nübel klar.

Einen kleinen Seitenhieb Richtung S04-Führung konnte sich der Fanliebling indes nicht verkneifen. Auf die Frage, wie er die auffallend spät angesetzten Gespräche über eine Verlängerung einordne, antwortete er: "Als Schalke 04 hätte ich sicher anders agiert, aber ich kenne nicht die Strategie des Klubs. Aus diesem Grund ist es müßig, darüber nachzudenken."