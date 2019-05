Effenberg rät Dortmund zu Boateng-Transfer

Getty Images

Bald beim BVB? Jérôme Boateng vom FC Bayern

Beim FC Bayern deuten die Zeichen eindeutig auf eine Trennung von Abwehrspieler Jérôme Boateng. Wohin es den 30-Jährigen zieht, ist allerdings noch nicht sicher. Der ehemalige Münchner Stefan Effenberg bringt nun den BVB ins Spiel.

"Dortmund ist definitiv der einzige Verein in der Bundesliga, der in Frage käme", so der 50-Jährige in seiner Kolumne auf "t-online". Beim deutschen Meister läuft das Arbeitspapier von Boateng im Sommer 2021 aus, dennoch wird die Zusammenarbeit aller Voraussicht nach beendet. Bayern-Präsident Uli Hoeneß empfahl dem Innenverteidiger gar zuletzt einen Wechsel.

Beim BVB "haben ein, zwei erfahrene Spieler für einen Titel gefehlt - gerade in der Innenverteidigung", begründete derweil Effenberg seine Aussage: "Der BVB sollte sich deshalb wirklich Gedanken machen über die Personalie Boateng."

Mit Manuel Akanji und Abdou Diallo hat sich der Vizemeister erst im vergangenen Sommer auf Boatengs Position in der Innenverteidigung verstärkt. Darüber hinaus kann Trainer Favre auf Dan-Axel Zagadou, Ömer Toprak, Julian Weigl und Leonardo Balerdi zurückgreifen.

Effenberg warnt FC Bayern vor Triple-Zielgabe

Bayern München wird laut Stefan Effenberg unterdessen auch in der kommenden Saison keine Chance auf den Titel in der Champion League haben.

"Uli Hoeneß hat immer gern vom Fernglas gesprochen, mit dem die Konkurrenz den FC Bayern in der Liga verfolgen solle. In der Champions League wird der FC Bayern das Fernglas rausholen müssen, um die Konkurrenz zu verfolgen - da geht die Tendenz zumindest hin."

Der deutsche Rekordmeister sollte "auf keinen Fall das Triple als Ziel ausgeben, denn der Champions-League-Titel wird noch viel weiter weg sein als in der abgelaufenen Saison", meinte der frühere Profi, der 2001 als Bayern-Kapitän den Henkelpott geholt hatte. In der vergangenen Spielzeit scheiterten die Münchner bereits im Achtelfinale an Finalist FC Liverpool (0:0/1:3).

Effenberg ist sicher, dass Klubs wie Real Madrid, der FC Barcelona, Paris Saint-Germain oder die englischen Vereine "voll angreifen" werden, während der deutsche Doublesieger gestandene Spieler wie Franck Ribery, Arjen Robben, Jérôme Boateng und Rafinha ersetzen müsste. "Die Bayern müssten eigentlich noch richtig was machen auf dem Transfermarkt - sonst hat die Realität mit den Ansprüchen bald nicht mehr viel zu tun."