Medien: Eintracht Frankfurt bindet Erfolgs-Scout

Getty Images

Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic könnte bald den nächsten Coup vermelden

Eintracht Frankfurt stellt die Weichen für die Zukunft: Einem Medienbericht zufolge verlängert der hessische Fußball-Bundesligist mit seinem Chefscout Ben Manga.

Laut "Sport Bild" wird der verlängerte Arm von Sportvorstand Fredi Bobic in Kürze einen neuen Vertrag unterschreiben. Gespräche sollen bereits stattgefunden haben, eine Einigung nur "eine Frage von Tagen" sein.

Manga genießt in Frankfurt hohes Ansehen. Der 45-Jährige ist mitverantwortlich für die Kaderplanung und somit auch für den Höhenflug der Adler. 2016 war der Scout vom VfB Stuttgart zur Eintracht gewechselt.

Spannende Randnotiz: Damals soll Manga schon beim HSV im Wort gestanden haben, aufgrund einer Intervention seines Vertrauten Fredi Bobic aber umgeschwenkt sein.

Seither wirkte Manga an den erfolgreichen Transfers von Spielern wie Sébastien Haller und Marius Wolf mit. Der gebürtig aus Äquatorial-Guinea stammende Fachmann verfügt laut "Sport Bild" über ein exzellentes internationales Netzwerk, von dem die Eintracht auch in Zukunft profitieren will.