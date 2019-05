Arp-Berater bestätigt Wechsel und schließt Leihe aus

Getty Images

Jann-Fiete Arp versucht sein Glück beim FC Bayern

In Kürze verlässt Fiete Arp den Hamburger SV und schließt sich dem FC Bayern München an. Nach einer enttäuschenden Saison im HSV-Trikot begleitet den Wechsel die Frage, ob der 19-Jährige an der Isar überhaupt eine Chance hat, eine Leihgeschäft kommt aber wohl nicht in Frage.

"Fiete wechselt zum FC Bayern und soll dort spielen", zitiert die "MOPO" Arps Berater Jürgen Milewski, der klarstellt: "Eine andere Ansage hat es nie gegeben."

Anfang Mai berichtete der "kicker", dass Arp im Sommer erst einmal im Training der Bayern-Profis vorspielen, eventuell jedoch umgehend verliehen werden soll.

Der jüngste Bundesliga-Torschütze der HSV-Geschichte einigte sich bereits im Frühjahr mit den Bayern auf einen Wechsel, im Raum stand jedoch lange, dass der Angreifer erst im Sommer 2020 beim Rekordmeister anheuert. Nun ist klar, der Junioren-Nationalspieler wird sein Glück in München versuchen.

"Ich hoffe, durch die enorme Liebe die ihr mir gegeben habt, gestärkt zum FC Bayern München gehen zu können, um zu zeigen, dass Hamburger Jungs auch bei den Größten überzeugen und erfolgreich sein können", richtete sich Arp unlängst in den sozialen Medien an die Fans des HSV. Eine Aussage, die belegt, dass er sich der Schwere seiner Aufgabe durchaus bewusst ist.