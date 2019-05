Vor EL-Finale: Auba und Lacazette winkt Mega-Gehalt

Getty Images

Alexandre Lacazette (l.) und Pierre-Emerick Aubameyang

Die Offensivstars Pierre-Emerick Aubameyang und Alexandre Lacazette waren die Torgaranten in der abgelaufenen Premier-League-Saison beim FC Arsenal. Zuletzt wurde das Sturmduo immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Vor dem Europa-League-Finale gegen den FC Chelsea am Mittwoch (ab 21:00 Uhr) mehren sich die Spekulationen, mit welch exorbitanten Gehaltsangeboten die beiden Starspieler im Klub gehalten werden sollen.

Alleine in der Premier League, welche die Gunners als Tabellenfünfter knapp hinter den Stadtrivalen FC Chelsea und Tottenham Hotspur beendeten, brachten es der 29-jährige Gabuner und 28-jährige Franzose auf 48 direkte Torbeteiligungen.

Vor allem der Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang, der in 144 Ligaspielen für Borussia Dortmund stolze 98 Tore erzielte, überzeugte in den letzten Wochen wettbewerbsübergreifend. Fünf Tore in fünf Premier-League-Spielen sowie vier Treffer im Europa-League-Halbfinale gegen den FC Valencia belegen, wie wichtig der einstige BVB-Star für die Elf von Teammanager Unai Emery ist.

Um das exzentrische Offensivduo längerfristig an den Klub zu binden, soll den beiden nun eine saftige Gehaltserhöhung winken. Wie die "Daily Mail" zuletzt erfahren haben will, sollen die beiden künftig pro Woche eine halbe Millionen Pfund verdienen - umgerechnet also über 560.000 Euro.

Aubameyang hat noch Vertrag bis 2021 in London

Laut dem Bericht soll den beiden das gleiche Gehalt geboten werden, wochenweise also rund 280.000 Euro. Alleine bei Aubameyang, der seit Januar 2018 bei den Gunners unter Vertrag steht, würde das eine Steigerung von knapp 68.000 Euro pro Woche bedeuten.

Der englische Hauptstadtklub will mit der angebotenen Vertragsverlängerung offenbar weitere Wechsel wichtiger Leistungsträger verhindern. In den letzten Jahren musste Arsenal immer wieder die Abgänge von Stammspielern verkraften und läuft in der Meisterschaft nun mehr seit drei Jahren hinterher.

Derzeit sind Lacazette und Aubameyang noch bis 2022 beziehungsweise 2021 an die Londoner gebunden.

Deutlich wahrscheinlicher dürfte eine Vertragsunterzeichnung im Falle eines Sieges am Mittwochabend im Endspiel der Europa League werden. Nur dann würden sich die Gunners doch noch das Ticket für die Champions League sichern, welches sie in der Premier League als Fünfter verpasst haben.