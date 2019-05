FC Bayern macht offenbar Ernst bei Juve-Star Dybala

Getty Images

Wechselt Paulo Dybala von Juventus zum FC Bayern?

Nicht zum ersten Mal wird der Name Paulo Dybala mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Einem Bericht aus Italien zufolge wagt der deutsche Fußball-Rekordmeister nun einen Versuch, den Argentinier an die Isar zu lotsen.

Wie der "Corriere dello Sport" meldet, sind die Münchner ernsthaft an einer Verpflichtung Dybalas interessiert. Der Angreifer könnte beim frisch gebackenen Double-Sieger die Position auf der offensiven Außenbahn einnehmen.

Bedarf hat Bayern gerade dort, da die Verträge mit den Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry nicht verlängert wurden.

Allerdings könnte sich in den kommenden Wochen ein Poker um die Ablösesumme für Paolo Dybala entwickeln. Laut dem Bericht ist der FC Bayern bereit, bis zu 80 Millionen Euro an Juventus zu überweisen, Turin fordere aber 100 Millionen Euro. Darunter sei die Alte Dame nicht gesprächsbereit.

Ob der 25-Jährige jedoch gewillt ist, künftig in der Bundesliga aufzulaufen, bleibt abzuwarten. Dybala erklärte kürzlich, sich in Turin unbedingt durchsetzen zu wollen. Er habe Juves Sportdirektor Paratici bereits darüber in Kenntnis gesetzt, sein Vertrag läuft noch bis Juni 2022.

FC Bayern will Transferpläne voranbringen

Dybala nicht der einzige Kandidat, der beim FC Bayern dieser Tage gehandelt wird. So stellten Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt öffentlich klar, dass man sich um Leroy Sané von Manchester City bemühe.

Ebenfalls für die offensive Außenbahn werden RB Leipzigs Timo Werner sowie Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea gehandelt. Hoeneß hatte angekündigt, die Pläne in den kommenden Wochen weiter voranbringen zu wollen.

"Wir haben die letzten 14 Tage bewusst nicht viel gemacht, um keine Unruhe in die Mannschaft reinzubringen", nun werde Sportdirektor Hasan Salihamidzic "nicht gleich in Urlaub fahren" und "soweit alles vorbereiten, was notwendig ist", erklärte Hoeneß zuletzt das Vorgehen der Münchner.

Bislang hat der FC Bayern für die kommende Spielzeit drei Spieler verpflichtet: Vom VfB Stuttgart kommt Benjamin Pavard (35 Mio. Euro), von Atlético Madrid wechselt Lucas Hernández (80 Mio. Euro) und vom HSV Jann-Fiete Arp (3 Mio. Euro).