Medien: Jovic hat Spind in Frankfurt schon geräumt

Luka Jovic könnte Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen

Luka Jovic zählt zu den großen Gewinnern der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Der Serbe wurde nach starken Leistungen und vielen Toren von seinem Arbeitgeber Eintracht Frankfurt fest verpflichtet und mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Nun wird ein baldiger Abschied allerdings immer wahrscheinlicher.

Wie die "Bild" berichtet, hat der 21-Jährige bereits seinen Spind in der SGE-Kabine geräumt. Nach der langen Saison, in der Jovic wettbewerbsübergreifend 48 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt absolvierte (27 Tore, sieben Vorlagen), steht zunächst ein kleiner Urlaub an.

Dann greift er mit der serbischen U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Italien an. Jovic trifft dort in der Gruppe B unter anderem auf die deutsche Auswahl.

Erst danach wird sich wohl zeigen, wo der Stürmer künftig spielen wird. Möglich allerdings, dass Jovic nicht wieder nach Frankfurt zurückkehrt.

Zuletzt wurde er mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, 60 Millionen Euro könnte Frankfurt im Gegenzug einstreichen. "Er weiß auch nicht, was in der Zukunft mit ihm passiert. Bleibt er in Frankfurt? Oder wird er verkauft?", zitiert "Bild" seinen Vater Milan.

Kürzlich ließ Jovic verlauten, in den "kommenden Tagen" Gespräche mit seinem Berater zu führen. Zugleich machte der umworbene Angreifer deutlich, dass er sich eine Zukunft bei einem großen Klub vorstellen könne: "Ich freue mich darauf, mal mein Niveau im Vergleich mit den besten Spielern der Welt zu sehen. Eins ist klar: Ich will Erfolg in meiner Karriere haben."

Sein Vertrag bei der SGE läuft bis Juni 2023.