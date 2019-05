Subotic vor Rückkehr in die Bundesliga?

Getty Images

Ex-BVB-Profi Neven Subotic vor Wechsel zu Fortuna Düsseldorf?

Ein Jahr nach seinem Abschied von Borussia Dortmund steht Neven Subotic womöglich vor einer Rückkehr in die Fußball-Bundesliga.

Der langjährige BVB-Profi befindet sich laut "Ruhr Nachrichten" in Gesprächen mit Fortuna Düsseldorf. Subotics Vertrag beim französischen Erstligisten AS St. Etienne läuft nur noch bis zum 30. Juni. Der 30-jährige Innenverteidiger wäre also ablösefrei.

Die Düsseldorfer Klub-Führung hielt sich angesichts der Gerüchte noch bedeckt. "Neven ist ein international erfahrener Spieler, aber er ist nur einer von vielen Namen, mit denen wir in Verbindung gebracht worden sind", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel der "Rheinischen Post".

Subotic zählte bei St. Etienne bis Mitte April zu den Leistungsträgern, kam im Saison-Endspurt aber nicht mehr zum Einsatz. Nun soll er über einen Wechsel nachdenken. Die Fortuna sucht noch nach einem erfahrenen Mann für die Abwehrzentrale.

Für den BVB absolvierte der 1,92 Meter große serbische Ex-Nationalspieler zwischen 2008 und 2018 ingesamt 263 Pflichtspiele. Der Publikumsliebling gewann zwei deutsche Meisterschaften sowie den DFB-Pokal mit den Schwarzgelben. 2013 stand er zudem im Finale der Champions League.