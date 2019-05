Öko-Revolution beim BVB - mit Ausnahmen

Getty Images

BVB-Fans trinken künftig aus Mehrwegbechern - außer auf der Südtribüne

Öko-Revolution bei Borussia Dortmund: Der BVB wird ab der kommenden Saison Bier und andere Getränke im Signal Iduna Park nicht mehr in Einwegbechern ausschenken, sondern auf eine Mehrweg-Lösung umsteigen.

"Wir freuen uns sehr über diese seit Juni vergangenen Jahres mit allen Prozessbeteiligten erarbeitete Lösung", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer und betonte: "Es hat sich innerhalb des BVB unabhängig von der zunehmenden öffentlichen Diskussion beispielsweise über Plastikabfälle längst zu einer Haltung verfestigt, frühere Entscheidungen auch auf ihre Ökobilanz hin zu überprüfen und bei Bedarf neu zu bewerten. Mit diesem Prozess sind wir längst nicht am Ende, aber gewillt, diesen Weg in den kommenden Jahren konsequent weiter zu beschreiten."

Auf der Südtribüne und im Gästefanbereich im Norden werden Getränke allerdings "aus Sicherheitsgründen und nicht zuletzt auf Wunsch und Anraten der Sicherheitsbehörden" weiter in Einwegbechern ausgeschenkt, wie die Borussia mitteilte.

Der BVB hatte in der Vergangenheit bereits Plastik-Strohhalme aus allen VIP-Bereichen verbannt, die Plastikdeckel beim Kaffee to go abgeschafft sowie Holz- statt Plastikgabeln für den Currywurst-Verzeher eingeführt.