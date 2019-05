Der nächste Viererpack von David Peham

Unknown Source

David Peham, Amstettens Spezialist für Viererpacks

Bei Amstettens 5:1-Auswärtssieg bei den Juniors OÖ gelingen Amstettens offensivem Mittelfeldspieler David Peham zum zweiten Mal in dieser Saison vier Tore in einem Spiel.

David Peham wird den Frühling 2019 vermutlich ganz fett in seinem Kalender einzeichnen. Zwölf Tore hat die Nummer neun des SKU Amstetten seit Anfang April in der 2. Liga erzielt, so viele wie kein anderer Spieler in diesem Zeitraum. Überhaupt ist der 27-jährige damit der beste Torschütze der Rückrunde, noch vor Marko Raguž (11) von den Juniors OÖ und Austria Lustenaus Goalgetter Ronivaldo (10).

Das Besondere bei Peham: Acht seiner nun insgesamt 14 Saisontreffer erzielte der gebürtige Amstettner in lediglich zwei Spielen. Am 7. April schoss er beim 4:0-Heimsieg gegen seinen Ex-Klub Vorwärts Steyr sämtliche Tore seines Teams, in der vorletzten Runde traf der blonde Offensivmann erneut im Viererpack - wieder gegen einen Gegner aus Oberösterreich.

Amstetten machte am 29. Spieltag Mittwochabend bei den Juniors OÖ einen 0:1-Pausenrückstand wett, Peham glich vorerst in Minute 69 aus, ehe Patrick Puchegger die Niederösterreicher kurz darauf in Führung brachte. In der Schlussphase feierte Peham dann seine ganz persönlichen Festspiele, erzielte zwischen Minute 82 und dem Abpfiff drei weitere Treffer.

red