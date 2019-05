Pressestimmen: "Hazard geht als Großer"

Getty Images

Europa League: Pressestimmen zu Chelsea vs. Arsenal

Der FC Chelsea lässt dem FC Arsenal im englischen Finale von Baku keine Chance und krönt sich zum Europa-League-Sieger. Besonders Matchwinner Eden Hazard heimst nach seinem wohl letzten Spiel für die Blues Lob ein. Arsenal und Mesut Özil jedoch bekommen ihr Fett weg.

Die Pressestimmen aus England, Spanien, Italien, Frankreich, der Schweiz, Österreich und Deutschland.:

ENGLAND:

Sun: "Für Arsenal ist es das dritte Jahr in Folge ohne Champions League. Bei Özil, der so viel verspricht und so wenig liefert, war die einzige Überraschung, dass er 77 Minuten auf dem Platz stand."

The Telegraph: "Nur bei Chelsea konnte eine Saison solch unerbittlicher Turbulenzen unter einem Teammanager, der von so vielen Anhängern so verabscheut wird, mit einem europäischen Titel und einer wunderbaren gemeinsamen Performance enden."

Daily Mail: "Ein Verein, der ständig am Rande der Krise zu stehen scheint, kommt aus dem Chaos zurück in die Spur. Dies ist seit 2012 Chelseas dritter großer europäische Titel. Wie sie es hinbekommen, inmitten dessen, was viele als Unruhe betrachten, weiß niemand."

The Guardian: "Am Ende brach Maurizio Sarris sogar mit seinem Aberglauben. Normalerweise weigert sich der Italiener, auf die Spielfläche zu treten, doch er konnte sich nach dem Abpfiff nicht beherrschen. Der Teammanager von Chelsea sprintete auf den Rasen und feierte die erste große Trophäe einer Karriere."

Mirror: "Hazards Doppelpack beschert den Blues in Baku den Europa-League-Titel und beendet die Champions-League-Träume von Arsenal."

The Times: "Hazards goldener Abschied. Chelsea-Star überragt im Europa-League-Finale gegen Arsenal und deutet nach Titelgewinn seinen Wechsel an."

SPANIEN:

Marca: "Hazard geht durch die große Tür. Real verpflichtet einen Champion. Beim Europa-League-Gewinn gegen Arsenal erzielt der Belgier einen Doppelpack."

AS: "Baku verherrlicht Hazard, der zwei Tore markiert, ein weiteres auflegt und Chelsea gegen Arsenal zum Titelgewinn führt."

Mundo Deportivo: "Hazard geht als Großer. Dank seiner zwei Treffer und zwei von Giroud holt sich Chelsea seinen zweiten Europa-League-Titel. Der Belgier spricht nach dem Triumph von seinem Abschied – wohl zu Real Madrid."

Sport: "Chelsea ist ein Champion und triumphiert in der Europa League."

ITALIEN:

Gazetta dello Sport: "Sarri-Show mit Hazard und Giroud! Europa League für Chelsea, Arsenal wurde demoliert."

Tuttosport: "Sarri triumphiert – und jetzt Juve. Chelsea zerlegt Arsenal mit 4:1 und kürt sich zum Europa-League-Sieger. Gestern traf sich Coach Sarri in Baku mit Juve-Präsident Agnelli. Heute soll sein Berater Ramadani nach London reisen, um seinen Wechsel klar zu machen."

La Repubblica: "Maurizio Sarri hat sich alles gesichert, Gegenwart und Zukunft: Entweder die Bestätigung von Chelsea in letzter Minute oder ein Abschied als Sieger, der ihn nach dem gestrigen Triumph in der Europa League gegen Arsenal auf die (Trainer-)Bank von Juve fliegen lassen könnte."

Il Mattino: "Europa liegt Sarri zu Füßen."

FRANKREICH:

L'Equipe: "Wegen Arsenals verpasster CL-Quali spielt der Dritte aus Frankreich, Olympique Lyon, in der kommenden Saison fix in der Champions League. Der Franzose Olivier Giroud ist Torschützenkönig der Europa League geworden."

SCHWEIZ:

Blick: "Final-Triumph von Chelsea. Ein bitterer Abend für Arsenals Granit Xhaka."

Neue Zürcher Zeitung: "An der Legitimität des Chelsea-Erfolges wollte niemand zweifeln. Zu dominant waren die Blues vor allem in der zweiten Hälfte, nachdem sich ein gut organisiertes Arsenal-Team eine Halbzeit lang gut hatte behaupten können."

ÖSTERREICH:

Kronen Zeitung: "Chelsea fegt Arsenal vom Feld."

Heute: "Beeindruckend: Chelsea ist die erste Mannschaft, die die Europa League ohne einzige Niederlage gewonnen hat.

Österreich: "4:1 - Chelsea fulminant zu Euro-League-Titel."

DEUTSCHLAND:

Süddeutsche Zeitung: "Triumph der Blues in Baku. Die Geschichte des Spiels ist aber eine andere: Mit dem Austragungsort Baku vergaloppiert sich die UEFA in vielerlei Hinsicht."

Bild: "Doppel-Pleite für Özil und Co.: Arsenal verliert Euro-Finale und 30 Millionen Euro!"