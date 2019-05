Suárez-Erbe: Barca denkt über Jovic, Werner und Co. nach

Getty Images

Der FC Barcelona sucht sich nach einem Ersatz für Luis Suárez um

Nachdem der FC Barcelona das erhofft Triple in der Saison 2018/19 verpasste und "nur" die Meisterschaft holte, beginnen beim spanischen Spitzenklub hinter den Kulissen die Planungen für die Zukunft. Im Mittelpunkt: Stürmer Luis Suárez und dessen mögliche Nachfolger.

Mit 21 Saisontoren hat Luis Suárez seine Pflicht in der vergangenen La-Liga-Saison zwar einmal mehr erfüllt, dennoch ist der FC Barcelona laut der spanischen Zeitung "Sport" nicht überzeugt davon, dass der Uruguayer den Ansprüchen auch in Zukunft gerecht wird.

Vor allem die körperlichen Probleme, die sich beim Südamerikaner im Saisonendspurt bemerkbar machten, sollen nun dazu führen, dass sich Barca nach einem Ersatz umsieht.

Auch Timo Werner und Luka Jovic auf der Shortlist

Die Shortlist der Katalanen hat es dabei in sich. Laut des Berichts wird intern unter anderem über das Arsenal-Duo Pierre-Emerick Aubameyang und Alexandre Lacazette diskutiert. Nachdem die Gunners in der kommenden Spielzeit wieder nicht in der Champions League starten werden und im Sommer eventuell Geld durch Spielerverkäufe einnehmen müssen, rechnen sich die Barca-Verantwortlichen gute Chancen auf einen Transfer aus.

Ebenfalls auf der Liste steht ein Bundesliga-Duo: Timo Werner (RB Leipzig) und Luka Jovic (Eintracht Frankfurt). Beide Spieler haben durchblicken lassen, dass sie sich im Sommer einen Tapetenwechsel vorstellen könnten. Während Werner allerdings seit Monaten beinahe exklusiv mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, soll Jovic vor allem bei Real Madrid hoch im Kurs stehen.

Lille-Shootingstar Nicolas Pépé und Milan-Stürmer Krzysztof Piatek gelten ebenfalls als Kandidaten, die Suárez früher oder später beerben könnten.

Suárez wehrt sich gegen Kritik

Wer den Zuschlag letztlich bekommen wird, ist noch völlig offen. Fest steht offenbar nur: Nach einem klassischen Mittelstürmer hält Barca nicht Ausschau. Vielmehr suchen die Katalanen Spieler, die auch auf die Flügel ausweichen können.

Luis Suárez hat Bedenken an seinen körperlichen Fähigkeiten derweil vehement zurückgewiesen. Via Twitter erklärte der Uruguayer, dass er zwar die gesamte Saison unter Schmerzen litt, sich aber in den Dienst der Mannschaft stellte. Zuvor wurde er dafür kritisiert, dass er sich kurz vor dem Pokalfinale, das Barca gegen Valencia verlor, operieren ließ. Diese OP sei allerdings notwendig gewesen, weil er sich im Spiel gegen Liverpool am Meniskus verletzte, erklärte der Stürmer.