Paderborn verlängert mit Leistungsträger

SC Paderborn verlängert mit Sebastian Schonlau

Der SC Paderborn hat nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga Leistungsträger Sebastian Schonlau bis 2021 an sich gebunden.

Die Ostwestfalen verlängerten den ursprünglich bis zum 30. Juni 2020 datierten Vertrag mit dem Innenverteidiger um ein weiteres Jahr. Das 24 Jahre alte Eigengewächs des SCP hatte in der zurückliegenden Zweitligasaison bei 29 Einsätzen, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen, maßgeblichen Anteil am Aufstieg.

"Basti hat sich gerade in den vergangenen beiden Jahren sehr deutlich weiterentwickelt und ist zu einem Führungsspieler in unserer Mannschaft geworden. Er antizipiert viele gegnerische Abspiele, ist stark beim Kopfballspiel und hat eine sehr gute Spieleröffnung", sagte Sport-Geschäftsführer Markus Krösche.