Austria holt Nachwuchs-Trainer Suchard von Rapid

Harald Suchard wechselt von der Rapid-Akademie zur Wiener Austria. Dort wird der 42-Jährige Trainer der Young Violets sowie Aufgaben als Technischer Direktor übernehmen.

Austria Wien präsentiert mit Harald Suchard einen neuen Trainer der Young Violets. Der Burgenländer wird sein Amt zur neuen Saison antreten und bei den "Veilchen" auch Aufgaben im Bereich der Technischen Direktion übernehmen und in dieser Funktion Sportchef Ralf Muhr unterstützen.

"Ich habe als Spieler bei den damaligen Austria Amateuren in der zweithöchsten Spielklasse bereits die Möglichkeit bekommen, auf dem Platz beim Heranführen junger Potentialspieler für die Kampfmannschaft mitzuhelfen", wird Suchard in einer Klubaussendung zitiert. "Aus diesem Grund freue ich mich sehr, diese spannende Aufgabe als Cheftrainer der Young Violets an der Seitenlinie fortführen zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass viele Spieler den Sprung zu den Profis schaffen werden. Mit viel Kontinuität, Mut und einem klaren Plan, werden wir diese Ziele erreichen."

Sportdirektor Muhr: "Wir sind wirklich froh und stolz, dass wir einen Fachmann wie Harald Suchard für uns gewinnen und ihn davon überzeugen konnten, den Weg mit uns zu gehen. Wir haben für diese Position mehr als einen reinen Trainer gesucht, das Aufgabengebiet ist mannigfaltig und geht eben auch hin zur Technischen Direktion."

Harald Suchard: Aus dem Rapid-Nachwuchs zur Austria

Suchard betreute zuletzt zwei Jahre das U16-Akademieteam des Stadtrivalen Rapid, zuvor war er lange Zeit m Nachwuchsbereich der Admira tätig gewesen.

Der 42-Jährige bringt seinen langjährigen Wegbegleiter Christian Wegleitner als Co mit zu den Young Violets mit. Als Tormanntrainer steht künftig Szabolcs Sáfár im Trainerteam, er tauscht die Plätze mit Thomas Fasching, der von nun an in der Akademie coachen wird.

Christoph Glatzer bleibt den "Veilchen" ebenfalls erhalten und wird weiterhin im Ausbildungsbereich tätig sein.

