Wolfsburg verkauft Osimhen nach Belgien

Victor Osimhen wechselt vom VfL Wolfsburg fest nach Charleroi

Angreifer Victor Osimhen wechselt fest vom Europa-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg zum RSC Charleroi.

Der belgische Erstligist hat die Kaufoption für den bisher ausgeliehenen Nigerianer gezogen, wie die Niedersachsen am Freitag mitteilten. Angeblich fließt eine Ablösesumme in Höhe von 3,5 Millionen Euro an den VfL.

Osimhen absolvierte insgesamt 16 Spiele für die Wölfe. Für Charleroi erzielte er in der abgelaufenen Spielzeit zwölf Treffer in 25 Saisonspielen.