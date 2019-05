Sandhausen holt früheren Leverkusener Frey

Unknown Source

SV Sandhausen verpflichtet Marlon Frey

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen stärkt sein defensives Mittelfeld. Der SVS nahm den ehemaligen Leverkusener Marlon Frey von der zweiten Mannschaft des niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven für zwei Jahre unter Vertrag.

"Ich freue mich riesig auf die Aufgabe hier beim SV Sandhausen. Der SVS ist bekannt dafür, dass man sich gerade als junger Spieler in einem ruhigen Umfeld sehr gut weiterentwickeln kann. Ich hoffe, der Mannschaft mit meiner Spielübersicht und Passgenauigkeit weiterhelfen zu können", sagte Frey.

Trainer Uwe Koschinat erklärte: "Marlon ist ein Spieler, der sich nie versteckt und zu jeder Zeit am Spiel beteiligt sein möchte. Hinzu kommen seine Laufstärke und eine sehr gute Aggressivität im Spiel gegen den Ball, was gerade für unsere Spielweise in der 2. Liga unbedingt nötig ist. Wir gehen davon aus, dass sich Marlon sehr schnell einen Stammplatz erarbeiten und mit regelmäßigen Einsätzen und Spielerfahrung noch stärker werden kann."

Torhüter Marcel Schuhen hingegen verlässt Sandhausen und schließt sich dem Ligarivalen Darmstadt 98 an.