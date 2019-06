SGE-Abgang? BVB-Wechsel? Haller sorgt für Wirbel

Getty Images

Beim BVB im Gespräch: Sebastién Haller von Eintracht Frankfurt

Sebastién Haller hat mit einem missverständlichen Instagram-Post für Wirbel gesorgt und scheinbar seinen Abgang von Eintracht Frankfurt verkündet. Zuletzt wurde der Torjäger unter anderem mit Liga-Konkurrent Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

"Ich bin traurig, den Klub zu verlassen, aber alle guten Dinge kommen zu einem Ende", schrieb der 24-Jährige am Samstagmittag in dem sozialen Netzwerk. Eine aus Versehen veröffentlichte Ankündigung eines Vereinswechsels im Sommer? Eine halbe Stunde später war der Post wieder gelöscht. Bis dahin hatten ihn schon zahlreiche Medien in ihrer Berichterstattung aufgegriffen, die Gerüchteküche brodelte.

Wenig später erklärte Haller den Eintrag. "Sorry, kein Netzwerk", postete er, garniert mit einem Foto vom Hotel "Club Med Marrakech" in Marokko, in dem der Profi seinen Urlaub verbrachte. Zudem teilte Haller ein Bild mit zahlreichen lachenden Emojis.

Neben dem BVB, der nach Informationen des Portals "sportwetten24.com" "intensiv" an einer Verpflichtung des Frankfurters arbeitet, sollen auch Klubs aus der englischen Premier League an Haller interessiert sein. 30 bis 40 Millionen Euro Ablöse stehen für den 1,90 Meter großen Angreifer im Raum.

Sebastién Haller vermeidet klares Bekenntnis zu Eintracht Frankfurt

Haller war im Sommer 2017 vom FC Utrecht zur Eintracht gewechselt und erzielte in 77 Pflichtspielen starke 33 Treffer für die Adlerträger.

Neben Luka Jovic und Ante Rebic ist er Teil der Frankfurter "Büffelherde" und hatte großen Anteil an der starken Spielzeit des Teams von Trainer Adi Hütter. Sein Vertrag bei den Hessen läuft noch bis 2021.

Nach dem letzten Saisonspiel hatte Haller seine Zukunft offen gelassen. "Wir werden sehen, was passiert. Ich verspreche natürlich nichts. Zu niemanden. Im Fußball geht es auch um Möglichkeiten, alles kann passieren", so der Franzose.

Auf der anschließenden China-Reise der Eintracht fehlte er und trainiert stattdessen individuell in Frankfurt.