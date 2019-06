Medien: Gehaltserhöhung soll Sané von Wechsel abhalten

Getty Images

Leroy Sané blüht angeblich eine Gehaltserhöhung

Ein möglicher Wechsel von Leroy Sané von Manchester City zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern geistert seit Wochen durch die Medien. Die Münchner bestätigten zuletzt ein Interesse, Sané äußerte sich bislang nicht. Nun soll ManCity allerdings in die Offensive gehen und versuchen, Sané von einem Verbleib zu überzeugen.

Die Vertragsverhandlungen zwischen City und Sané, die seit Monaten auf Eis gelegen haben, seien inzwischen wieder aufgenommen worden, berichtet der "Mirror". Demnach locken Pep Guardiola und Co. den deutschen Nationalspieler mit einer satten Gehaltserhöhung.

Angeblich bieten die Citizens Sané einen Vertrag, der dem 23-Jährigen künftig 170.000 Euro pro Woche (etwa neun Millionen pro Jahr) einbringen soll. Versüßt wird das ganze mit weiteren Bonus-Zahlungen.

Der Bericht widerspricht damit allerdings den Enthüllungen des Portals "Football Leaks", das erfahren haben will, dass Sané in seinen ersten drei Jahren in Manchester bereist rund 28 Millionen Euro kassierte. Der neue Kontrakt würde in diesem Fall keine große Gehaltssteigerung bedeuten.

Sané wechselte im Sommer 2016 vom FC Schalke 04 zu Manchester City. In der abgelaufenen Saison bestritt er 47 Pflichtspiele und kam auf 34 Torbeteiligungen (16 Tore/18 Vorlagen). Allerdings verzichtet Teammanager Pep Guardiola vor allem in einigen wichtigen Spielen auf die Dienste des Deutschen. Sané soll daher mit dem Gedanken spielen, seinen bis Ende Juni 2021 datierten Vertrag nicht zu erfüllen.