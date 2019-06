Wildes Gerücht: FC Bayern baggert an Mohamed Salah

Getty Images

Mohamed Salah wird mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht

Unmittelbar nach dem Gewinn der Champions League vermied Mohamed Salah ein klares Bekenntnis zum FC Liverpool. Kaum hat der Ägypter die Worte ausgesprochen, ranken sich die ersten Gerüchte um potenzielle Abnehmer.

"Ich kann jetzt nicht über meine Zukunft sprechen", gab sich Salah wortkarg, obwohl der Stürmer noch bis 2023 an die Reds gebunden ist. Laut der spanischen "AS" ist diese Aussage für Real Madrid Grund genug, um über einen möglichen Transfer des Goalgetters nachzudenken.

Das Interesse von Real Madrid an Salah ist allerdings nicht neu. Schon im vergangenen Jahr sollen die Königlichen um den 26-Jährigen gebuhlt haben. Die von Liverpool geforderten 200 Millionen Euro sollen die Spanier allerdings abgeschreckt haben. Ein Jahr später sieht die Situation anders aus. Nach der katastrophalen Saison herrsche bei Real dringender Handlungsbedarf.

Doch im Poker um den LFC-Star bekommt Madrid wohl namhafte Konkurrenz. Offenbar sind auch der FC Bayern München und Manchester United interessiert.

Dass die Münchner tatsächlich an einer Verpflichtung von Salah arbeiten, scheint recht unwahrscheinlich. Erst am Montag hatte Präsident Uli Hoeneß über die hohe Ablösesumme für Leroy Sané geklagt.

"Es geht um Beträge, die sind Wahnsinn", sagte Hoeneß dem Fachmagazin "kicker". Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, wonach Sanés Klub Manchester City eine erste Bayern-Offerte über 80 Millionen Euro abgelehnt habe. Kaum vorstellbar, dass die Münchner 200 Millionen Euro für Salah hinblättern.

Salah-Berater mit bissigem Tweet nach Real-Gerüchten

Erst vor knapp einem Monat hatte Salahs Berater Samy Abbas Issa mit großer Verärgerung auf die Gerüchte um seinen Klienten reagiert. "Wie ich sehe, schreibt die 'AS' wieder Mist", kommentierte er bei Twitter.

Stein des Anstoßes war ein Artikel der spanischen Sportzeitung "AS", die über einen Streit zwischen Mohamed Salah und Teammanager Jürgen Klopp berichtete. Der Ägypter sei in Liverpool demnach derart unzufrieden, dass er einen baldigen Wechsel in Erwägung ziehe. Mit den Vereinsverantwortlichen der Reds habe er bereits über eine mögliche Freigabe gesprochen.