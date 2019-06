100-Millionen-Transfers beim BVB? Favre spricht Klartext

Getty Images

Lucien Favre spricht über die abgelaufene Saison und die Zukunft des BVB

Lucien Favre glaubt auch in Zukunft nicht an einen 100-Millionen-Euro-Transfer von Borussia Dortmund. Zudem stellt sich der Trainer des BVB Kritik an seiner Arbeitsweise entgegen.

"Dortmund wird nie 100 Millionen Euro für einen Spieler auslegen", sagte Favre der "Schweizer Depeschenagentur". Er sei mit dieser Philosophie aber "zu hundert Prozent einverstanden", erklärte der Coach.

Favre zog trotz des knapp verpassten Titels in der Bundesliga ein positives Fazit seiner ersten Spielzeit beim BVB: "Klar bedauern wir, nicht Meister geworden zu sein. Aber mit etwas Abstand werden alle zum gleichen Schluss kommen: Es war eine gute Saison."

Nach zwischenzeitlich neun Punkten Vorsprung ließen sich die Dortmunder noch vom FC Bayern München abfangen. "Es kamen verschiedene Dinge zusammen, Ausfälle verursachten Schwankungen. Im ersten halben Jahr reizten wir das Limit aus", blickte Favre zurück.

BVB-Coach kommentiert kritische Stimmen

Aufgrund der nach unten zeigenden Formkurve seines Teams geriet auch der 61-Jährige in der Öffentlichkeit in die Kritik. "Das Ziel war, nach einem schwierigen Vorjahr wieder Stabilität zu erlangen und sich ohne Probleme für die Champions League zu qualifizieren", gab Favre zu bedenken.

Im Fußball benötige man Geduld, "Zeit zusammen zu verbringen, um Spielzüge einzustudieren, hilft enorm. Eine Entwicklung ist erst nach einer gewissen Zeit erkennbar", sagte Favre.

In den letzten Monaten wurde dem früheren Gladbach-Trainer vor allem seine wenig emotionale Art vorgehalten. "Zwischen den Partien spreche ich viel. An der Linie bin ich eher ruhig", schilderte Favre seine eigene Herangehensweise. Die Spieler stünden schon genug unter Druck, ergänzte er. "Ich muss nicht zusätzlich für Wirbel sorgen."