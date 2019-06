Wr. Neustadt reicht Protest gegen Lizenzentzug ein

Unknown Source

Der SC Wiener Neustadt hat den Protest zeitgerecht eingereicht

Der SC Wiener Neustadt hat seinen Einspruch gegen die Entscheidung der Bundesliga, dem Klub keine Lizenz für die kommenden Saison zu erteilen, fristgerecht deponiert.

Der SC Wiener Neustadt hat gegen den Lizenzentzug rechtzeitig Protest eingelegt. Die Bundesliga bestätigte am Montagnachmittag, dass der Zweitligist den Einspruch gegen das am 24. Mai gefällte Ligaurteil vorgelegt habe. Folgt das Protestkomitee der Liga dennoch der in erster Instanz gefällten Entscheidung, könnten die Blau-Weißen noch vor das Ständige Neutrale Schiedsgericht ziehen.

Der Senat 5 der Bundesliga hat Wr. Neustadt die Zulassung für die Saison 2019/20 rückwirkend entzogen. Die Niederösterreicher hatten sich am 1. Mai von Trainer Gerhard Fellner getrennt, der danach ausstehende Gehaltszahlungen seit November beklagte. "Wir haben mehrfache Falschangaben des Klubs im Rahmen des Lizenz- und Zulassungsverfahrens festgestellt", sagte Thomas Hofer-Zeni, der Vorsitzende des Senat 5, nach einer darauf folgenden Überprüfung.

Präsidentin Putzenlechner will sich zurückziehen

Sollte der Lizenzentzug von Wr. Neustadt bestätigt werden, gibt es in der ersten Saison der auf 16 Mannschaften aufgestockten 2. Liga keinen Absteiger. Aus der Regionalliga Ost hat kein Verein mit Spielgenehmigung den Aufstieg geschafft. Dazu muss Wacker Innsbruck II den Gang in die dritte Leistungsstufe aufgrund des Abstiegs der Profis aus der Bundesliga zwangsweise antreten. Aus der Regionalliga Mitte schaffte der GAK, aus der Westliga der FC Dornbirn den Sprung in die 2. Liga.

Wie die "Kronenzeitung" außerdem berichtete, habe Klubpräsidentin Katja Putzenlechner dem Beirat am vergangenen Freitag verkündet, dass sie sich aus ihrem Amt zurückziehen wolle. Putzenlechner ist seit November 2017 Präsidentin, zuvor war sie bereits Vorstand des SCWN. Wiener Neustadt spielt seit der Lizenzübernahme des SC Schwanenstadt im Jahr 2008 in den obersten zwei Spielklassen. Im Sommer will der Verein in ein neues, knapp 4.000 Zuschauer fassendes Stadion übersiedeln.

apa